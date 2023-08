"Schlag den Star": Pietro Lombardi tritt gegen Chris Tall an

Fans können sich schon bald auf ein spannendes Duell freuen! Seit vier Jahren ist Pietro Lombardi (31) als Juror bei der Gesangsshow DSDS im deutschen Fernsehen zu sehen. 2017 nahm der Sänger dann bei dem abenteuerlichen Format "Global Gladiators" teil und konnte dort sogar den fünften Platz ergattern. Nun nimmt der zweifache Papa die nächste Herausforderung an: Pietro duelliert sich bei "Schlag den Star" mit Chris Tall (32)!

Am Samstag, den 2. September, wird Pietro sein Können unter Beweis stellen – dann heißt es nämlich "Schlag den Star". Sein Gegner ist dabei kein Geringerer als Komiker Chris Tall. In der beliebten Spielshow treten die beiden in bis zu 15 Spielen und Wettkämpfen um 100.000 Euro gegeneinander an. In den einzelnen Challenges geht es um Wissen, Fitness, Geschicklichkeit oder einfach Glück. Sieger ist, wer am Ende die meisten Punkte sammeln konnte.

Pietro und Chris können das spannende Match jedenfalls kaum erwarten. In einem Interview mit Bild machte der Musiker bereits eine Kampfansage: "Chris darf als Comedian ja bloß seinen Humor nicht verlieren. Das sollte er auch besser nicht - dann hat er zumindest eine Sache, die er nicht verloren hat." Aber auch der Komiker ist schon ganz scharf auf den Sieg. "Pietro, meine 'Cinderella': Unser Verhältnis war immer 'Phänomenal', aber dieser Abend wird nicht schön 'For You'. Da hilft dir nicht mal dein 'Kämpferherz'", stichelt der 32-Jährige zurück.

Anzeige

ActionPress Pietro Lombardi, April 2023

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Chris Tall bei "Das Supertalent", 2021

Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige

Was denkt ihr, wer das Duell gewinnen wird? Ich bin Team Pietro! Ich bin Team Chris! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de