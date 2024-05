Er ist der Rategast im großen "The Masked Singer"-Finale!

Am Samstag ist es endlich so weit: Das große Finale von The Masked Singer läuft im Fernsehen. Wie auch schon in den Folgen zuvor bekommen Palina Rojinski (39) und Rick Kavanian (53) prominente Unterstützung in ihrem Rateteam. Auf Instagram gibt der Sender ProSieben nun bekannt, um welchen Star es sich handelt: "In der finalen Show von 'Masked Singer' darf sich unser Rateteam über Unterstützung von Chris Tall (33) freuen. Ob er mitraten darf, ist keine Frage, kann er das jedoch auch? Wir drücken fest die Daumen und sind wahnsinnig aufgeregt!"

Die meisten Fans sind von Chris' Teilnahme begeistert. "Ey, wie geil ist das denn? Dann wird der Abend ja noch lustig dazu und ihn live sehen, mehr geht doch gar nicht", freut sich ein Fan unter dem Ankündigungspost. "Juhu. Megageil. Freue mich sehr", kommentiert ein weiterer User. "Ah, megacool. Das wird lustig", findet auch ein anderer Follower. Einige Zuschauer zeigen sich hingegen eher enttäuscht. "Ne, oder [...]. Dann werde ich dieses Finale wohl nur schauen, um die Auftritte zu sehen", schreibt ein Fan.

Ob als Fan vom Rateteam oder nicht – die Zuschauer können sich sicherlich auf ein unterhaltsames Finale freuen. So werden der Floh, das Krokodil sowie die Flip-Flops um den Sieg der begehrten Trophäe singen. Welche Promis unter den finalen Masken stecken, wird ebenfalls enthüllt. In den vergangenen Wochen waren die Fans bereits fleißig am Raten. So vermuten einige User im Netz, dass beispielsweise unter den Flip-Flop-Kostümen die Lochis aka Roman (25) und Heiko Lochmann (25) stecken könnten.

Getty Images Chris Tall, Comedian

ProSieben/Willi Weber Die Flipflops bei "The Masked Singer"

