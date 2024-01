"Wer isses?": Neue Rate-Show für Chris Tall und Ralf Schmitz

Es gibt Neuzugang in der deutschen TV-Landschaft! Die Comedians Ralf Schmitz (49) und Chris Tall (32) bekommen ihre eigene Sendung. Ralf startete zuletzt mit "Rate my Date" ein neues Format und auch Chris war von Take Me Out bis Schlag den Star schon überall dabei. Bei "Wer isses?" werden die beiden nun zu Hobby-Detektiven. Moderiert wird der Ratespaß von Steven Gätjen (51). Darum geht's in der Show!

Wie ProSieben verrät, rätseln Ralf und Chris um die Wette. Beide bekommen pro Ausgabe einen Promi zur Seite, mit dem sie in Teamarbeit Unbekannten auf die Schliche kommen müssen. Ziel der Show ist es, nur anhand des Erscheinungsbildes des Kandidaten Fakten über ihn zu erraten – das kann alles sein, vom Beruf bis zu skurrilen Eigenschaften. Wer besser spielt, beschafft seinem Publikumsblock mehr Preisgeld. Im Frühjahr soll es losgehen.

Neu ist das Format jedoch nur im Deutschland. In Frankreich läuft die Show bereits erfolgreich unter dem Titel "Visual Suspect" im TV. Die Inspiration stammt aus der James Cordens (45) "The Late Late Show". Der Moderator beendete vergangenes Jahr seine erfolgreiche US-Late-Night-Show.

Anzeige

SAT.1 / Boris Breuer Ralf Schmitz, "Voll verschossen"-Moderator

Anzeige

Getty Images Chris Tall im November 2019 in Baden-Baden

Anzeige

Instagram / latelateshow James Corden in der "The Late Late Show"

Anzeige

Was denkt ihr, wer ist besser im Raten? Ralf Schmitz! Chris Tall! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de