Ballermann statt Rap: Kool Savas überrascht mit neuem Song

Deutschrap-Ikone Kool Savas (49) überrascht seine Fans mit einem neuen musikalischen Projekt, das so gar nicht seinem gewohnten tiefgründigen Stil entspricht. In einer Zusammenarbeit mit dem Comedian Chris Tall (33) hat er den Party-Song "Schaf" veröffentlicht – ein Track, der stark an den bekannten Ballermann-Sound erinnert. Diese ungewöhnliche Zusammenarbeit entstand bei der ProSieben-Show "Chris Du das hin?" und war für Kool Savas eine völlig neue Erfahrung.

In der Sendung erklärte Kool Savas, dass er sich freiwillig niemals auf solch ein Experiment eingelassen hätte. Chris, mit dem er seit Langem befreundet ist, bat ihn jedoch um diesen besonderen Gefallen, ohne vorher genau zu verraten, worum es ging. Trotz anfänglicher Bedenken und einer gewissen Unbehaglichkeit entschied sich der Rapper aus Freundschaft dazu, das Abenteuer einzugehen. Gemeinsam arbeiteten sie im Studio an der Umsetzung des Tracks: Chris brachte seine komödiantischen Ideen für die Melodie ein, während Kool Savas für den Text verantwortlich war. Die Aufnahme wurde schließlich live im ProSieben-Studio präsentiert und sorgte für begeisterte Reaktionen beim Publikum.

Die spontane Zusammenarbeit der beiden Künstler zeigte eine überraschende Seite von Kool Savas, der letztes Jahr bei "The Voice Rap" zu sehen war. Für den Rapper bedeutete das Projekt die Möglichkeit, musikalische Grenzen zu überschreiten und neue Erfahrungen zu sammeln, ohne dabei seine Wurzeln zu verleugnen. Ob "Schaf" tatsächlich zum Partyhit wird, bleibt abzuwarten, doch die Fans sind nun gespannt darauf, diese ungewohnte Facette ihres Idols zu entdecken.

Getty Images Chris Tall, Comedian

ActionPress Kool Savas, Januar 2020

