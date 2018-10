Arbeit oder Vergnügen? Reality-Star Kim Kardashian (37) hat als Businesswoman und Vollblutmutter einen ziemlich straffen Zeitplan. Während sie ihre Kinder North (5), Saint (2) und Chicago West versorgt, steht sie auch regelmäßig für die familieneigene Reality-Show Keeping up with the Kardashians vor der Kamera. Dabei ein Gleichgewicht zwischen Familie und Arbeit zu finden, ist schwer. Kims einfacher Trick: beides miteinander kombinieren!

Paparazzi erwischten die Dreifach-Mama nun mit ihrer ältesten Tochter North in einer Edel-Boutique in New York. Begleitet wurden die beiden dabei nicht nur von einer Horde Bodyguards – auch Kims große Schwester Kourtney Kardashian (39) und ihr Sohn Reign Disick (3) waren mit von der Partie. Zusammen schienen sich die vier bei einer ausgiebigen Shopping-Tour auszutoben. Denkste: Bei dem Ausflug in die Designerwelt handelte es sich eigentlich um Dreharbeiten für neue TV-Folgen. Die ganze Aktion wurde nämlich von einem Kamerateam gefilmt.

Das erklärt wahrscheinlich auch, wieso keiner der Klan-Mitglieder mit einer vollgepackten Einkaufstasche aus dem Store kam. Vielleicht wollten sich die zwei Mütter während des Drehs aber auch einfach nur inspirieren lassen.

Splash News North West und Kim Kardashian

Splash News Reign Disick, Kourtney Kardashian und North West

Splash News Kim und Kourtney Kardashian, Dreharbeiten zu "Keeping up with the Kardashians"

