On tour mit allen drei Kids! Reality-Star Kim Kardashian (37) hat als Mehrfach-Mama wirklich alle Hände voll zu tun. Neben ihrem Business und der familieneigenen Reality-Show Keeping up with the Kardashians muss sie sich auch noch um die Bedürfnisse ihrer Sprösslinge North (5), Saint (2) und Chicago kümmern. Während Kim im Privaten viel Zeit mit allen drei Kindern verbringt, zeigt sie sich in der Öffentlichkeit meist jedoch nicht mit allen gleichzeitig. Diese Aufnahmen sind daher eine echte Seltenheit: Umgeben von einer Horde Bodyguards und Nannys waren Kim, North, Saint und Baby Chicago in New York unterwegs!

Gemeinsamen unternahmen die vier am Wochenende einen Ausflug in den Big Apple – in Begleitung ihres Gefolges. Von den Kameras der Paparazzi wurde die berühmte Familie dabei natürlich nicht verschont. Als Erstes bekamen die wartenden Fotografen Kim und ihre Älteste vor die Linse. Nachdem die Selfie-Queen ihre Tochter sicher ins Auto verfrachtet hat, waren dann die zwei Kleinen an der Reihe. Mit Baby Chicago auf dem Arm und dem zweijährigen Saint an der Hand zog Kim alle Blicke auf sich.

Das lag jedoch nicht nur an der Bekanntheit des Social-Media-Stars. In ihren neonfarbenden Outfits in Pink und Grün zogen vor allem Kim und North die Aufmerksamkeit auf sich. Bei der Dreifach-Mutter fiel zudem ihre deutlich erschlankte Figur ins Auge. Bereits seit einem Jahr trainiert Kim bereits härter als je zuvor für den perfekten Body. Die Ergebnisse können sich auf jeden Fall sehen lassen.

Splash News Saint West, Kim Kardashian und Chicago West

Splash News North West und Kim Kardashian

Splash News Chicago und Saint West mit ihren Nannys

