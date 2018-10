Wird es für Matthias Höhn (22) und Jenefer Riili etwa doch kein romantisches Happy End geben? Eigentlich wollten die zwei Berlin - Tag & Nacht-Stars heiraten: Im Februar überraschten sie nach einer überwundenen Liebeskrise mit den süßen News. Mittlerweile hat Sohnemann Milan ihr Glück perfekt gemacht – Matze und Jenny könnten eigentlich kaum glücklicher sein! Doch zu einer Hochzeit wird es trotzdem nicht kommen – jedenfalls noch nicht.

Die Hochzeitspläne sind vorerst auf Eis gelegt: "Wir waren verlobt, aber das ist jetzt erst mal kein Thema mehr", verriet Matthias im Promiflash-Interview. Bahnt sich bei dem frischgebackenen Elternpaar etwa erneut Ärger im Paradies an? "Wir sind Stand jetzt nicht mehr verlobt und so wird's auch erst mal bleiben." Doch kein Grund zur Sorge: Zwischen ihm und Jenny sei alles wunderbar, wie Matze bestätigte. "Das ist einfach kein Thema gerade, weil wir haben erst mal den Milan zu erziehen und da haben wir genug mit zu tun", so der 22-Jährige.

Und das Vaterdasein hat es Matthias richtig angetan: "Es ist das schönste Gefühl, das es überhaupt gibt. Wir sind wunschlos glücklich", schwärmte der Seriendarsteller gegenüber Promiflash und konnte seine Emotionen kaum in Worte fassen: "Unser Milan zaubert uns jeden Tag aufs Neue ein Lächeln ins Gesicht!"

Instagram / jenefer_riili Mattias Höhn, Jenefer Riili und ihr Sohn Milan

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Matze Höhn, Jenefer Riili und Milan

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Matthias Höhn und Jenefer Riili, "Berlin – Tag & Nacht"-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de