So private Einblicke gewährte Gisele Bündchen (38) selten. Aus den mittlerweile neun Ehejahren mit Football-Star Tom Brady (41) gingen die zwei gemeinsamen Kinder Benjamin (8) und Vivian (5) hervor, wodurch aus einer Partnerschaft eine vierköpfige Familie wurde. Nun gestand die brasilianische Laufsteg-Schönheit, wie sie ihren Tom kennen und vor allem lieben gelernt hat und was seine blauen Augen mit alledem zu tun haben.

Vielleicht hat die lauschige Wohnzimmer-Atmosphäre im TV-Studio der The Tonight Show Starring Jimmy Fallon zur Redseligkeit von Gisele beigetragen. Dort berichtete sie völlig unverblümt, wie sie den NFL-Spieler im Jahr 2006 kennenlernte: "Aus irgendeinem Grund wollten mich alle verkuppeln und so zwangen sie mich auf mehrere Blind Dates." Nach zwei schnarchigen Dinner-Abenden saß sie im dritten Anlauf Tom gegenüber. "Als ich in diese treuen Augen sah, hab ich mich auf der Stelle verliebt", gab der ehemalige Victoria's Secret-Engel freudestrahlend zu und kassierte gleich darauf schmachtende Reaktionen aus dem Publikum.

Der nächste große Schritt in der Partnerschaft des Traumpaares lief jedoch weniger märchenhaft ab. Als der Star-Quarterback vor Gisele romantisch auf die Knie ging, hatte das Supermodel den Heiratsantrag hysterisch abgebrochen, weil es sich um den Gesundheitszustand seines Liebsten sorgte.

Instagram / gisele Gisele Bündchen und Tom Brady am Valentinstag

Anzeige

A.Ariani / Splash News Tom Brady und Gisele Bündchen bei der Costume Institute Benefit Gala 2017

Anzeige

ANGELA WEISS/AFP/Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen bei der Met Gala 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de