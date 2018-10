Endlich gibt es eine Einigung im Fall von Junior Seau (✝43)! Der American-Football-Star galt als einer der besten Verteidiger aller Zeiten und gewann in seiner langen Karriere so einige Auszeichnungen. Im Mai 2012 dann der Schock: Seau nahm sich das Leben! Seither steckt seine Familie in einem heftigen Rechtsstreit mit der Profiliga NFL – sie gaben dem Verband die Schuld an dieser Tragödie. Nun konnten sich die beiden Parteien allerdings endlich einigen!

Wie die Bild berichtet, soll sich die Familie sicher sein, dass sie den Grund für Seaus Selbstmord kenne. So litt der vierfache Vater offenbar an einer degenerativen Hirnkrankheit, die bei Footballern nicht selten vorkommt. Dadurch soll auch seine Fähigkeit zu logischem Denken beeinträchtigt gewesen sein. Laut Seaus Angehörigen wurde die Hirnschädigung durch die häufigen Zusammenstöße auf dem Spielfeld verursacht – die NFL habe auf mögliche gesundheitliche Risiken allerdings nicht genügend hingewiesen. Nach jahrelangem Rechtsstreit hat der Kampf vor Gericht nun ein Ende gefunden: Seaus Familie hat einem Vergleich mit dem Sportverband zugestimmt.

Wie viel Geld Seaus Witwe Gina und seine vier Kinder jetzt tatsächlich als Entschädigung bekommen, ist noch nicht klar. Die genauen Details des Vergleichs sollen vertraulich bleiben.

Getty Images Junior Seau und George W. Bush bei der Verleihung der President's Volunteer Service Awards

Getty Images Junior Seau in Malibu, 2009

Getty Images Junior Seau auf Dennis Rodmans 43. Geburtstag

