Hinter Tristan Thompson (27) und Khloe Kardashian (34) liegt ein aufregendes Jahr. Erst im April konnte das Paar seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen – Töchterchen True. Doch wurde das Glück der frischgebackenen Eltern durch den Fremdgeh-Skandal des Basketballers getrübt. Sind diese Schwierigkeiten nun Schnee von gestern? Mit einem TV-Auftritt schürt Tristan gerade die Gerüchte um eine mögliche Verlobung mit Khloe!

In der Realityshow Keeping up with the Kardashians ist es ausgerechnet Khloes Mutter Kris (62), die dieses Thema anspricht. Sie soll ihrem Schwiegersohn in spe helfen, ein Geschenk für Khloe auszusuchen und schlägt einen kleinen, schlichten Diamantring vor. "Den kannst du ihr auf jeden Finger stecken. Bis du ihr diesen riesigen Diamantring für ihren Ringfinger schenkst", erklärte sie mit einem Augenzwinkern. Woraufhin Tristan sofort mit "Natürlich, eines Tages" antwortete. Besonders enthusiastisch klingt das zwar noch nicht, aber immerhin scheint der 27-Jährige – anders als bisher gemunkelt – tatsächlich über eine Hochzeit mit seiner Liebsten nachzudenken.

Bleibt jedoch die Frage, ob Khloe mittlerweile überhaupt noch ja sagen würde. Immerhin fand diese Unterhaltung mit Kris noch vor Tristans Fremdgeh-Skandal statt. Der gebürtige Kanadier soll die hochschwangere Khloe gleich mit mehreren Frauen betrogen haben. Mittlerweile hat die 34-Jährige ihrem Liebsten aber angeblich wieder verziehen.

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian mit Tochter True

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Kris Jenner und Khloe Kardashian beim "Good American"-Launch Event

Instagram / khloekardashian Tristan Thompson und Khloe Kardashian auf ihrer Baby-Party im März 2018

