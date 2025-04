Helikopter-Mama? Khloé Kardashian verbietet Übernachtungen

Khloé Kardashian (40) sorgte kürzlich mit einer ihrer Erziehungsmethoden für Aufsehen: Die Reality-TV-Ikone erklärte, ihren Kindern – insbesondere Tochter True (7) – keine Übernachtungen bei Freunden zu erlauben. Sie habe zu viele True-Crime-Dokumentationen gesehen und könne ihre Ängste nicht überwinden. Im Gespräch mit UFC-Chef Dana White (55) erklärte sie in ihrem Podcast "Khloé in Wonder Land": "Ich lasse meine Kinder nirgendwo übernachten. Ich bin da sehr streng." Auch ihr zweijähriger Sohn Tatum (2), der per Leihmutter zur Welt kam, darf keine nächtlichen Abenteuer bei Freunden erwarten. Für Khloé sei dies ein Weg, ihre Kinder zu schützen.

Besonders emotional wurde Khloé beim Gedanken an die Zukunft, wenn ihre Kinder nicht mehr zu Hause leben. Scherzhaft beschrieb sie, dass sie schon Pläne schmiede, um ihre Kids in ihrer Nähe zu halten. "Ich versuche, sie jetzt schon zu manipulieren, damit sie denken, dass es normal ist, neben ihrer Mutter zu leben", witzelte sie und fügte hinzu, dass sie sich vermutlich viele Haustiere anschaffen oder andere Verrücktheiten unternehmen würde, um die Leere zu füllen. Gleichzeitig äußerte sie, warum sie ihre gegenwärtige Rolle als Mutter priorisiere: "In 15 Jahren werden meine Kinder nie sagen: 'Ich wünschte, du hättest mehr gearbeitet. Ich erinnere mich noch genau an die Zeit, als du zu spät zur Arbeit kamst.' Sie werden sagen: 'Warum zum Teufel warst du nicht da?'"

Schon zuvor hatte Khloé in den sozialen Medien gezeigt, dass sie ihr Familienleben über alles stellt. Gerade erst feierte sie Trues siebten Geburtstag mit einer ausgelassenen Neon-Party. Zahlreiche Verwandte und Freunde der Kardashians waren anwesend, darunter Kim Kardashians (44) Tochter Chicago (7) und Rob Kardashians (38) Tochter Dream (8).

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihren Kids Tatum und True Thompson, September 2024

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson mit Tochter True, August 2024

