Bill Gates' Tochter macht sein Asperger-Syndrom öffentlich

Phoebe Gates (22) hat in einem Podcast nun offenbart, dass ihr Vater Bill Gates (69) das Asperger-Syndrom hat. In der aktuellen Episode von "Call Her Daddy" schilderte die Tochter des Microsoft-Mitgründers, wie es für sie ist, Verabredungen mit nach Hause zu bringen: "Für den Typen ist das beängstigend. Für mich ist es lustig, weil mein Vater ziemlich sozial unbeholfen ist. Wie er schon oft gesagt hat, hat er Asperger", erklärte sie. Ihren Angaben zufolge sei Bills Verhalten längst Teil der Familiendynamik, was für sie inzwischen eher einen unterhaltsamen Aspekt habe als für ihre Dates.

Mehrfach hat Bill Gates in verschiedenen Interviews bestätigt, dass er selbst früh gespürt hat, anders zu ticken. Bereits vor etwa 25 Jahren sei ihm erstmals der Satz "Bist du auf dem Spektrum?" gefallen, berichtete er gegenüber Axios. Damals sei sein erster Gedanke gewesen: "Ich leite doch ein verdammtes Unternehmen." Doch später habe er sich mit dem Thema auseinandergesetzt und erkannt, dass es auf ihn zutreffe. Dass er die Diagnose so spät erhalten hat, hat auch einen Grund. In seiner Jugend waren die Begriffe "neurodivergent" oder offizielle Diagnosen für Autismus noch nicht weit verbreitet: Erst in den 1990ern kam das Wort überhaupt auf, Diagnoseverfahren wurden sogar erst eingeführt, als Bill bereits erwachsen war.

Bill Gates hat mit seiner Ex-Frau Melinda Gates (60) drei Kinder: Phoebe, Jennifer und Rory. Die Ehe der beiden zerbrach im Jahr 2021 nach vielen gemeinsamen Jahren. Melinda thematisierte die Trennung ausführlich in ihrem Buch und sprach offen darüber, wie schwierig es war, mit dem Ende der Beziehung umzugehen. Persönliche Eigenheiten und Marotten von Bill sind für die Familie kein Tabu – im Gegenteil: Phoebe beschreibt in ihrem Interview, dass die kleinen Besonderheiten ihres Vaters eine liebenswerte, aber auch herausfordernde Note in den Familienalltag bringen. Auch nach der Trennung von Melinda scheint der familiäre Zusammenhalt erhalten geblieben zu sein, wie öffentliche Auftritte der Kinder oder gelegentliche gemeinsame Feiern zeigen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill Gates, Phoebe Gates, 8. Juni 2022, Time100-Gala in der Frederick P. Rose Hall

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill und Melinda Gates im April 2017

Anzeige Anzeige