Emotionale Worte: Khloé Kardashian feiert Trues Geburtstag

Khloé Kardashian (40) plante für ihre Tochter True Thompson (7) ein rauschendes Fest zu ihrem siebten Geburtstag. "Es ist eine Neon-Party", erklärte die Reality-TV-Bekanntheit stolz in einem kurzen Instagram-Video. Der Kindergeburtstag hatte das Motto "Regenbogenfreunde" und bestach mit vielen strahlenden Dekorationselementen, einer LED-Tanzfläche, einer Schleim-Bastelstation und unzähligen Luftballons. Das Mutter-Tochter-Duo trug zur Feier des Tages sogar ein abgestimmtes Nageldesign – True mit Glitzer und Khloé mit stilvollen French Tips.

In einem emotionalen Instagram-Post widmete Khloé ihrer Ältesten außerdem rührende Worte. Sie bezeichnete True als den Grund, aus dem sie in schwierigen Zeiten immer wieder neue Kraft schöpfen konnte. "Du hast mich in meinen dunkelsten Momenten gerettet, einfach nur, indem du du bist", schrieb sie. Besonders stolz sei sie auch auf die enge Beziehung zwischen True und ihrem kleinen Bruder Tatum, der im Sommer 2022 mithilfe einer Leihmutterschaft zur Welt kam.

Von dem Vater ihrer beiden Kids, Tristan Thompson (34), lebt die 40-Jährige getrennt, daher wünsche sich die Unternehmerin eine präsente Vaterfigur für ihre Sprösslinge. "Ich möchte, dass meine Kinder sehen, dass es eine Mommy und einen Daddy gibt, auch wenn es nicht ihr biologischer Vater ist", erklärte sie in ihrem Podcast "Khloé in Wonder Land" im Gespräch mit einer Dating-Expertin. Khloé und der Basketballer hatten sich nach wiederholten Fremdgeh-Skandalen im Dezember 2021 endgültig getrennt.

Anzeige Anzeige

Instagram / khloekardashian True Thompson, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / realtristan13 Khloé Kardashian und Tristan Thompson mit ihren Kindern True und Tatum im Jahr 2024

Anzeige Anzeige