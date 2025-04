Popcorn für Pumper: Khloé Kardashian launcht Proteinsnack

Khloé Kardashian (40) weiß offenbar genau, worauf ihre Fans fliegen: Der Reality-TV-Star launcht dieser Tage unter dem Namen Khloud eine neue Food-Marke, die sich auf gesunde Snacks und Süßigkeiten spezialisiert hat. Gemeinsam mit Rudelmama Kris Jenner (69) stellte sie laut Mirror am 22. April in Los Angeles ihr neuestes Business-Projekt vor, mit dem sie den boomenden Markt für proteinreiche Lebensmittel ordentlich aufmischen will. Das Popcorn sei mit einer speziellen Milchprotein-Gewürzmischung namens Khloud Dust überzogen und liefere ganze sieben Gramm Protein pro Portion. Zum Launch präsentierte Khloé gleich mehrere außergewöhnliche Geschmacksrichtungen, die den geneigten Harry-Potter-Fan fast ein bisschen an Bertie Botts Bohnen erinnern dürften – darunter weißer Cheddar oder Olivenöl.

Dem Launch ist eine monatelange, höchst erfolgreiche Investmentrunde vorangegangen: Wie TechCrunch berichtete, hatten Khloé und Kris zu Beginn rund neun Millionen Euro für ihr Unternehmen einsammeln wollen – am Ende wurden es knapp elf Millionen. So stieg unter anderem Serena Williams' (43) Finanzfirma Serena Ventures als prominenter Geldgeber ein. Die beiden Geschäftsfrauen lassen keinen Zweifel daran, dass das Popcorn erst der Anfang ist: Weitere gesunde Snackalternativen sind laut Khloé bereits konkret geplant. Besonders wichtig sei, dass der gesamte Khloud-Food-Range ohne Samenöle, gentechnikfrei, glutenfrei und koscher ist. Ein Insider ließ gegenüber Global Brands außerdem durchblicken, dass der Launch in Großbritannien für das kommende Jahr vorgesehen ist – vorbehaltlich neuer Vertriebspartnerschaften.

Obwohl Khloé und auch ihre Schwestern schon mehrfach für ähnliche Produkte via Instagram und TikTok warben, ist Khloud das erste eigene Snack-Label der berühmten Familie. Die Ausrichtung der Marke scheint dabei klug gewählt: Der Protein-Hype ist längst nicht nur ein US-Phänomen. Seit der Pandemie wird vielerorts auf proteinreiche Ernährung gesetzt – auch wenn Ernährungsexperten immer wieder betonen, dass der Proteinbedarf der meisten Menschen durch eine ausgewogene Ernährung bereits gedeckt ist. Berichten zufolge sollen vor allem junge Erwachsene – die sogenannte TikTok-Generation – einen wachsenden Appetit auf extra-proteinhaltige Produkte haben. Nicht selten dienen dabei Promis als Vorbilder: auch Stars wie Venus Williams (44) und Kate Hudson (46) haben bereits eigene Proteinmarken auf den Markt gebracht.

Instagram / krisjenner Kris Jenner mit ihrer Tochter Khloé Kardashian

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Realitystar

