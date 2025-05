So war "Amore unter Palmen"-Claudias erste Nacht mit Rolence

Claudia aus Hannover hat sich in der ersten Staffel von "Amore unter Palmen" auf das Abenteuer ihres Lebens eingelassen: Für ihren Rolence packte sie die Koffer und flog nach Tansania, um ihn endlich persönlich kennenzulernen. Im exklusiven Interview mit Promiflash verriet sie nun, wie die allererste gemeinsame Nacht für sie war. Claudia beschrieb die Stunden zu zweit als "echt schön – total gefühlvoll, ein bisschen aufregend und irgendwie auch richtig süß". Beide waren dabei noch etwas nervös, aber das Gefühl sei von Anfang an sehr vertraut gewesen.

Die TV-Kandidatin schwärmte weiter, dass ans Schlafen in dieser ersten Nacht ohnehin kaum zu denken war. "Viel geschlafen haben wir nicht, aber dafür umso mehr gelacht, geredet und den Moment genossen", erzählte Claudia im Gespräch offen. Für die beiden scheint nicht nur die Chemie zu stimmen, sondern auch das Bedürfnis, sich auf emotionaler Ebene näherzukommen und Zeit zu zweit in vollen Zügen auszukosten. Bereits in den ersten Stunden nach der Ankunft in Tansania schien sich die Nervosität des Wiedersehens in ein aufregendes Miteinander zu verwandeln.

Die erste Folge von "Amore unter Palmen" hat gezeigt, wie emotional das erste Aufeinandertreffen der beiden wirklich war. Nach mehreren Wochen Kontakt nur über WhatsApp war Claudia beim Empfang am tansanischen Flughafen direkt hin und weg. "Er war total sexy – das ist mir sofort aufgefallen. Gleichzeitig wirkte er ziemlich nervös, was ich aber süß fand", berichtete sie zuvor gegenüber Promiflash. Die Sat.1-Dokureihe begleitet nicht nur Claudia und ihren Rolence, sondern auch weitere deutsche Singles auf ihrem Weg ins große Liebesabenteuer mit fremden Kulturen und vielen prickelnden Momenten – ein echtes Sprungbrett für ganz neue Gefühle.

Instagram / lillyfeee_claudia Rolence und Claudia von "Amore unter Palmen" 2025

Joyn Claudia und Rolence bei "Amore unter Palmen"

