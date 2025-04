So drehte Khloé Kardashian nach Lamars Seitensprüngen durch

Khloé Kardashian (40) hat in einem Podcast-Interview ein explosives Detail aus ihrer Ehe mit Lamar Odom (45) offenbart. Die Reality-TV-Ikone schilderte im "Call Her Daddy"-Podcast, wie sie einst ihren damaligen Ehemann in einem Motel in Downtown Los Angeles mit einer anderen Frau erwischte. Nachdem Khloé das Zimmer gefunden hatte, eskalierte die Situation vollkommen. "Ich bin komplett ausgerastet", berichtete sie und fügte hinzu, dass ihre Knöchel blutig gewesen seien, nachdem sie an die Tür gehämmert habe. Noch am nächsten Tag erschien sie bei einer Geburtstagsparty ihrer Nichte Penelope und tat, als sei nichts geschehen.

Die Beziehung zwischen Khloé und Lamar, die von 2009 bis 2016 verheiratet waren, war von Höhen und Tiefen geprägt. Bereits während ihrer Ehe kämpfte der ehemalige Basketball-Star mit Suchtproblemen und Untreue, was letztlich zur Trennung führte. In einem früheren Interview mit People hatte Khloé erklärt, dass sie jahrelang nicht wusste, dass Lamar sie betrog. "Liebe macht blind", sagte sie damals. Im Podcast gab sie zudem zu, dass sie in dieser Zeit durch Lamars Verhalten selbst obsessive Tendenzen entwickelte und sogar Tracker an Autos anbrachte, um Gewissheit über sein Verhalten zu erlangen. Diese Phase bezeichnet sie heute als eine "Sucht", die sie hofft, nie wieder zu erleben.

Das emotionale Wiedersehen der beiden nach neun Jahren Funkstille, das bereits in der Serie Keeping Up with the Kardashians zu sehen war, hat jedoch keine Versöhnung mit sich gebracht. Zu belastend sind für Khloé die vielen schmerzhaften Erinnerungen an die stürmische Ehe. Besonders auch Lamars öffentliches Verhalten sorgte in der Vergangenheit immer wieder für Aufsehen. So sprach er vor Kurzem in Interviews über eine Sexpuppe, die er nach ihrem Bild anfertigen ließ, was Khloé als "gruselig und ungesund" kommentierte. Während Lamar medienwirksam Hoffnungen auf neue Annäherungen äußert, macht Khloé stets klar, dass sie für sich einen klaren Schlussstrich gezogen hat.

Getty Images Khloé Kardashian und Lamar Odom im November 2011

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im September 2024

