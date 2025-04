Kardashians unterstützen Katy Perry an Startrampe ins All

Für Katy Perry (40) ging es vor Kurzem hoch hinaus: Die Sängerin gehörte zu den Teilnehmerinnen, die mit einer Raumsonde ins Weltall reisten. Dabei wurde sie von zwei prominenten Persönlichkeiten unterstützt. Khloé Kardashian (40) und Kris Jenner (69) waren vor Ort, um die "Teenage Dream"-Interpretin sowie Lauren Sánchez (55), die Verlobte von Jeff Bezos (61), bei diesem historischen Moment zu begleiten. "Das ist eine wirklich einzigartige Erfahrung und wir fühlen uns so geehrt, hier zu sein, um sie zu unterstützen und diesen erstaunlichen Teil der Geschichte mitzuerleben", betonte das Oberhaupt des Kardashian-Jenner-Clans im Blue-Origin-Livestream. "Es ist sehr inspirierend, und ich bin einfach superstolz auf die Mädchen – auf jedes einzelne von ihnen."

Auch ihre Tochter zeigte sich ziemlich beeindruckt von der Mission, bei der neben Katy und Lauren auch die Raketenwissenschaftlerin Aisha Bowe, die Bürgerrechtsaktivistin Amanda Nguyen, die Journalistin Gayle King (70) sowie die Filmproduzentin Kerianne Flynn zu den Crewmitgliedern gehörten. "Ich denke einfach, dass alles, wovon man träumt, in unserer Reichweite liegt – insbesondere in der heutigen Zeit. Träumt groß, wünscht euch die Sterne, und vielleicht könnt ihr eines Tages unter ihnen sein", erklärte Khloé. Sie habe während der gesamten Zeit "Gänsehaut am ganzen Körper" gehabt und finde es schwierig, ihre Gefühle in Worte zu fassen. "Es ist unglaublich. Es raubt einem den Atem", meinte der Reality-TV-Star.

Die All-Expedition fand vor wenigen Stunden statt: Die Rakete hob um 15:30 Uhr (deutscher Zeit) vom Landeplatz in Van Horn, Texas, ab – bereits wenige Minuten später durfte die ausschließlich weibliche Besatzung die Schwerelosigkeit erleben. Wie im Livestream des US-amerikanischen Raumfahrtunternehmens zu hören war, jubelten die Frauen vor Freude, als sich die Kapsel von der Rakete abtrennte. Um 15:36 Uhr erreichten sie den höchsten Punkt und genossen die atemberaubende Aussicht. "Sieh dir den Mond an", sagte eine der Passagierinnen. Schon einige Augenblicke später ging es wieder zurück Richtung Erde.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian und Kris Jenner, August 2023

Blue Origin/Mega Die Crew der All-Expedition von Blue Origin, darunter Katy Perry, Lauren Sánchez und Gayle King

