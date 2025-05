Kate Merlan überzeugt: Ex Jakub will sie eifersüchtig machen

Zwischen Kate Merlan (38) und Jakub Jarecki (29) herrscht derzeit wieder dicke Luft. Der ehemalige Kicker warf seiner Noch-Ehefrau kürzlich vor, ihn mit dem Rapper Finch (35) eifersüchtig machen zu wollen. Nun erscheint er aber in Begleitung einer Frau namens Anni bei der Premiere von Kampf der Realitystars – weshalb die Reality-TV-Bekanntheit gegenüber Blitzlichtgewitter betont, dass er wohl eher versucht, eine Reaktion bei ihr hervorzurufen. "Ich glaube, es ist eher ein bisschen umgekehrt. Man kann auch Sachen erfinden, also von seiner Seite aus. Also, ich glaube nicht, dass ich ihn eifersüchtig machen möchte", erklärt sie in dem Social-Media-Clip.

Dass ihr Ex nicht allein bei dem Event erscheint, setzt Kate aber überhaupt nicht zu. Sie betont, dass es ihr "egal" ist – und stellt auch klar, woran das liegt: Jakubs weibliche Begleitung ist keine Konkurrenz für sie. "Keiner ist so wie ich. Also, Katy in blond kann es ja gar nicht geben, weil ich ein Unikat bin", verdeutlicht die ehemalige Prominent getrennt-Kandidatin und fügt hinzu: "Egal, mit welcher Haarfarbe, es ist ja keiner so wie ich. Ich bleibe immer die Nummer eins."

Die 38-Jährige berichtete vor wenigen Tagen in ihrer Instagram-Story, dass sie wieder Stress mit dem einstigen Sommerhaus-Kandidaten hat. Er habe den Kontakt zu ihr abgebrochen, nachdem sie ihm auf Nachfrage hin erzählt hatte, dass sie seit ihrer Trennung schon etwas mit einem anderen Mann hatte. Jakub sah diese Sache aber anders und betonte, er schäme sich dafür, Kate damals das Jawort gegeben zu haben. Kurz darauf ruderte er aber zurück und entschuldigte sich für seine Aussagen. "Meine Worte ihr gegenüber waren definitiv zu hart. Allerdings muss ich ehrlich sein: Seit ich weiß, wie oft sie sich mit Finch getroffen hat, habe ich nur noch Kopfkino!", erläuterte der Realitystar.

Instagram / katemerlan Kate Merlan, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Jarecki, Realitystar

