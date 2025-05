Ian Somerhalder geschockt über Nikki Reeds Film "Thirteen"

Ian Somerhalder (46) hat in einem Interview für Aufsehen gesorgt, als er offen über seine Gedanken zum Kultfilm "Thirteen" sprach, für den seine Frau Nikki Reed (36) 2003 nicht nur das Drehbuch schrieb, sondern auch eine der Hauptrollen übernahm. Im Gespräch bei "SiriusXM’s The Julia Cunningham Show" gestand der Schauspieler, dass er als Vater mit gemischten Gefühlen auf das Drama um jugendlichen Drogenkonsum und riskantes Verhalten zurückblickt: "Als Vater schaue ich mir das an und mir wird ein bisschen übel, ich stoße richtig auf. Aber es ist trotzdem unglaublich", verriet er scherzhaft. Nikki trägt das Thema mit Stolz und betont, wie viel ihr das Projekt persönlich bedeutet und was sie alles daraus mitgenommen hat.

Nikki Reed selbst blickt heute mit gemischten Gefühlen und viel Stolz auf die Entstehung des Films zurück, der auf eigenen Jugenderfahrungen beruht. Sie wuchs mit ihrer Mutter in Los Angeles auf, ohne große finanzielle Mittel, und verarbeitete diese Zeit in dem authentischen Streifen, der auch vor Themen wie Drogen, Sex und Kleinkriminalität nicht zurückschreckte. "Ich hatte immer meine eigene Sichtweise", erklärte die Schauspielerin und betonte, wie Neugier und Mut sie geprägt haben. Auch wenn beide das Filmdrama nicht zusammen mit ihren zwei kleinen Kindern anschauen würden, sieht Nikki den langen Weg und die Entwicklung, die sie in ihrem Leben hinter sich hat, als wertvolle Reise. Zuletzt machte sie deutlich, dass sie keineswegs komplett mit der Schauspielerei abgeschlossen habe – für sie ist es aktuell einfach eine Auszeit.

Privat geht es bei Ian und Nikki ziemlich trubelig zu, vor allem seit die Schauspielerin neben dem Geschäftsleben auch das Familienleben managt. In einem Interview mit dem Magazin Us Weekly sagte Nikki, sie befinde sich derzeit in der "schlafentzug- und multitaskinglastigen Phase der Mutterschaft": "Ich habe letzte Nacht vielleicht zweieinhalb Stunden geschlafen." Trotz aller Herausforderungen scheint das Paar die gemeinsame Arbeit an ihren Unternehmen zu genießen und neue Erfüllung gefunden zu haben. Ian, der durch seine Rolle in Vampire Diaries berühmt wurde, betreibt zudem zusammen mit seinem ehemaligen Serienkollegen Paul Wesley (42) ein eigenes Bourbon-Label.

Getty Images Nikki Reed und Ian Somerhalder im Januar 2020

Instagram / iansomerhalder Ian Somerhalder und Nikki Reed mit ihrer Tochter Bodhi

