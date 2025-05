Sasha und Malia Obama strahlen gemeinsam auf einem Partyfoto

Malia (26) und Sasha Obama (23) wissen, wie man Spaß hat. Die beiden Töchter von Michelle (61) und Barack Obama (63) besuchten zusammen eine glamouröse Party in Los Angeles. Bei dem Event feierten sie den Album-Release ihres Freundes Destin Conrad, der seine neue LP "Love On Digital" vorstellte. Selten zeigen sich die Schwestern Seite an Seite bei öffentlichen Veranstaltungen, doch dort posierten sie für ein Foto, das der Musiker direkt auf Instagram veröffentlichte. Malia ist darauf mit einer rotbraunen Lederjacke und langen, welligen Haaren zu sehen. Ihre jüngere Schwester posiert in einer hellen Jeans, einem weißen Crop-Top, einem braunen Gürtel und einer auffälligen Kette.

Während ihrer Zeit im Weißen Haus galten die Obamas als Vorzeigefamilie. Allerdings lastete auf den jungen Mädchen auch ein enormer Druck. "Ich wollte ihnen genügend Freiraum lassen, um normale Teenager zu sein, aber gleichzeitig verhindern, dass sie wegen ganz alltäglicher Dinge in den Schlagzeilen stehen", berichtete ihre Mutter Michelle im März zu Gast bei "Not Gonna Lie with Kylie Kelce".

Die seltenen öffentlichen Auftritte von Sasha und Malia sorgen immer wieder für viel Aufsehen. Nach ihrem Auszug aus dem Weißen Haus führen beide ein eher zurückgezogenes Leben. Berichten von Hello! zufolge wohnen die beiden Kinder des Ex-Präsidenten gemeinsam in Los Angeles. Die 26-Jährige verfolgt eine Karriere im Filmbusiness, während der jüngere Obama-Spross Soziologie studiert hat.

Getty Images Sasha, Malia und Michelle Obama bei einem Event in Chicago im Juni 2008

Backgrid / ActionPress Sasha und Michelle Obama, Mai 2023

