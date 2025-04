Khloé Kardashian erneut wegen zu viel Photoshop kritisiert

Khloé Kardashian (40) ist mal wieder ins Zentrum der Diskussionen geraten, nachdem ihr aktuelles Fotoshooting für das Wonderland Magazine, dessen Fotos dem Mirror vorliegen, für ordentlich Wirbel gesorgt hat. In der neuesten Staffel von "The Kardashians" war zu sehen, wie Khloé auf dem Set selbstbewusst vor der Kamera posierte – was die Zuschauer später auf Social Media zu sehen bekamen, sorgte jedoch für Verwunderung: Die finale Fotostrecke wurde laut vielen Fans dermaßen stark bearbeitet, dass Khloé "wie eine völlig andere Person" wirkte. Parallel dazu heizte ein Instagram-Post mit frischen Bikini-Bildern, auf dem Khloé mit ihrer Tochter True (7) und ihrem Sohn Tatum (2) posiert, die Diskussionen weiter an. Während einige ihrer 303 Millionen Follower ihre durchtrainierte Figur feiern, bemängeln andere einen Verlust ihrer einst berühmten Kurven.

Viele Beobachter äußerten sich auf Social Media irritiert über den Unterschied zwischen Khloés natürlichem Auftreten vor der Kamera und den finalen, bearbeiteten Bildern des Magazin-Shootings. Ein Nutzer meinte auf Instagram: "Wie kann so etwas überhaupt abgenickt werden? Das sieht nicht wie sie aus." Besonders scharf wurde kritisiert, dass Khloé und ihre Schwester Kylie (27) als "die hässlichen Schwestern" bezeichnet worden seien und angeblich immer noch mit Selbstzweifeln kämpfen. Während einige Fans beeindruckt davon sind, wie fit die Unternehmerin mit 40 Jahren aussieht – "Sie sieht aus wie ein Wein, der immer besser wird", lobte ein Follower –, wünschen sich viele die "alte Khloé" zurück: "Mach Khloé wieder kurvig", lauten die nostalgischen Kommentare. Andere bedauern, dass sich Khloé, die sich gewünscht hätte, dass es Ozempic schon früher gegeben hätte, offenbar dem Körpertrend unterwirft, den sie einst selbst gesetzt hatte: "Früher waren Kurven für die Kardashians wichtig, heute wirken ihre Körper wie modische Accessoires", beklagt ein User.

Dass Khloé seit Jahren mit Photoshop-Kritik konfrontiert wird, ist nichts Neues. Bereits in unserer früheren Berichterstattung wurde deutlich, dass vor allem Instagram-Fotos der Unternehmerin immer wieder Anlass zu Spekulationen geben. Fans hatten nach einem angeblichen Bearbeitungsfehler ihrer Beine oder ihres Gesichts gefragt, "wann wir endlich wieder ein Bild der 'originalen Khloé Kardashian' bekommen". Dennoch bekommt Khloé regelmäßig Unterstützung: Viele weisen darauf hin, dass harte Urteile unfair seien, andere führen ihre Pose oder Kameraperspektiven als vermeintliche Ursache von "Unstimmigkeiten" an. Im Privatleben zeigt sich Khloé seit der endgültigen Trennung von Tristan Thompson (34) weiterhin eng mit ihm verbunden – zumindest als Eltern ihrer beiden Kinder True und Tatum, um die sie sich gemeinsam kümmern. Die Unternehmerin lässt sich von der Kritik zwar selten in ihren Posts beeinflussen, doch gerade bei ihren Fans scheint der Wunsch nach mehr Natürlichkeit und Ehrlichkeit dauerhaft präsent zu sein.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit Tocher True, April 2025

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Januar 2025

