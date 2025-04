Neue Serie: "The Kardashians" bekommt ein Spin-off

Khloé Kardashian (40) verkündete bei einer Veranstaltung von Hulu große Neuigkeiten: Der Familienclan arbeitet an einem Spin-Off seiner erfolgreichen Reality-Serie Keeping Up with the Kardashians, das den Titel "Calabasas Behind the Gates" tragen wird. Gemeinsam mit Scott Disick (41) erklärte Khloé, dass sich die neue Show auf das Leben von Freunden und Nachbarn der berühmten Familie konzentrieren soll. Produziert wird das Format von der britischen Produktionsfirma Fulwell73, die bereits für "The Kardashians" verantwortlich ist. Details darüber, ob Mitglieder wie Kim (44) oder Kourtney Kardashian (46) zu sehen sein werden, blieben unklar. Khloé selbst zeigte sich während ihres Podcasts "Khloé in Wonder Land" begeistert: "Es ist etwas ganz Neues, etwas sehr Spannendes."

Laut Rob Mills, einem Disney-Manager, der die neue Serie ebenfalls vorstellte, sollen die Zuschauer einen Blick hinter die Tore der exklusiven Gemeinschaft in Calabasas werfen können, wo ein Großteil der Familie lebt. Wer genau im Fokus stehen wird, steht bisher nicht fest, doch es sollen Menschen aus dem erweiterten Umfeld der Kardashians gezeigt werden. Spannend ist auch die Frage, ob Robert Kardashian (✝59), der Bruder der Kardashian-Schwestern, sein Reality-TV-Comeback feiern wird. Khloé jedenfalls äußerte die Hoffnung, ihn wieder vor der Kamera zu sehen. Diese Neuigkeiten kommen kurz nach Abschluss der sechsten Staffel von "The Kardashians", die trotz Fan-Kritik an den "langweiligen Storylines" vom Streamingdienst Hulu weitergeführt wird.

Abseits der Kameras dürfte die Familie gut beschäftigt bleiben. Khloé, die eine enge Beziehung zu ihrer Schwester Kim pflegt, gibt in Interviews immer wieder Einblicke in ihr Familienleben. Mit Ex-Partner Tristan Thompson (34) teilt sie die beiden Kinder True (7) und Tatum (2) und managt gleichzeitig ihre Geschäfte, darunter die Marke Good American. Scott, den viele Fans aus seiner turbulenten Beziehung mit Kourtney kennen, ist für seine lockeren Sprüche und seine langjährige Verbindung zur Familie bekannt. Die Kardashians beweisen damit erneut, dass sie Meister darin sind, auch das Leben der Menschen um sie herum ins Rampenlicht zu rücken.

Getty Images Kris Jenner mit ihren Kindern Robert, Kim, Kourtney und Khloé

Getty Images Scott Disick und Khloé Kardashian im April 2015

