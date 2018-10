Die Löwen sind wieder los! Aktuell können Zuschauer jede Woche vor dem Fernsehbildschirm mit umtriebigen Tüftlern mitfiebern, die versuchen, ihre Kreationen an den Mann zu bringen: Die Unternehmer und TV-Juroren Frank Thelen (43), Frank Dümmel und Co. sind in der Erfinder-Show Die Höhle der Löwen stets auf der Suche nach den besten Deals! Auch in der gestrigen Folge stellten wieder einige Gründer mehr oder weniger sinnvolle Innovationen vor. Doch welche Produkt-Idee war die beste?

Den Anfang machten die drei jungen Unternehmer Konstantin, Philipp und Danilo aus Stuttgart mit ihrem nachhaltigen und essbaren Strohhalm "Eatapple". Zwar feierten die Löwen die Grundidee des Trio, doch das Produkt an sich war ihnen nicht ausgereift genug, um tatsächlich zu investieren. Danach präsentierte die Münchnerin Katharina Baumann ihre hochwertigen Design Bubbles-Kerzen aus echten Champagnerflaschen – und ergatterte damit eine Partnerschaft mit Dagmar Wöhrl (64). Auch Andreas Plath aus Hamburg versuchte sein Glück in der Gründershow und stellte den platzsparenden und stromlosen Wäschetrockner "Trockenfix" vor. Mit diesem Haushaltshelfer überzeugte er Ralf Dümmel (51).

Die gebürtige Thailänderin Kanokporn Holtsch wollte die Investoren ebenfalls auf ihre Seite ziehen und brachte dafür sogar ihre beiden Kinder mit in die Sendung: Ihre fettfreien Pook-Chips pries sie als leckeren Snack an, der sich auch als Salat-Toppping verwenden lässt. Um diese Leckerei kämpften gleich mehrere Löwen, die Kandidatin entschied sich schließlich für eine Zusammenarbeit mit Ralf Dümmel. Mit Patrick Walter und Dominic Strobels Erfindung ging es anschließend eher sportlich zu: Sie promoteten ein hölzernes Yoga-Board, das den Gleichgewichtssinn verbessern soll. Doch für ihre Trainingshilfe konnten sich die Männer keine Finanzierung sichern.

Das Schlusslicht bildete Denis Güzelocaks mit seiner Erfindung "CurveSYS" – einem Gerät, das im Auto einen Alarm auslöst, wenn der Fahrer seine Hände nicht am Lenkrad hat. Die Idee hatte der Münchner, nachdem sein Vater in einen schweren Unfall verwickelt war, bei dem der Fahrer durch einen Sekundenschlaf die Kontrolle über den Wagen verloren hatte! Der Gründer war damit erfolgreich: Carsten Maschmeyer (59) erkannte Potenzial und investierte!

