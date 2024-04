Matthias Steiner zieht bei "Höhle der Löwen" Deal an Land

Der Gewichtheber Matthias Steiner (41) geht jetzt unter die Unternehmer! Gemeinsam mit seiner Frau Inge Steiner (53) stellte der Olympiasieger in der gestrigen Folge von Die Höhle der Löwen seine eigene Marke vor: Matthias möchte mit Steiner's Low-Carb-Produkte rund um Brötchen, Nudeln und Kuchen verkaufen! Er selbst ist bereits zufriedener Konsument, wie er den Investoren berichtete: Der einst 150 Kilogramm schwere Ex-Sportler nahm nach eigenen Angaben mit seinen Produkten 45 Kilogramm ab, weil er "wieder in einen normalen Körper zurück" wollte. Die Investoren waren begeistert: Sowohl Nils Glagau (48) als auch Ralf Dümmel (57) wollten mit 300.000 Euro einsteigen – Matthias und Inge entschieden sich schließlich für den 48-Jährigen.

Matthias und Inges Deal mit Nils ist nach den Dreharbeiten tatsächlich zustande gekommen, wie die Parteien im Interview mit Stern bestätigen. "So wie er damals bei den Olympischen Spielen für die Goldmedaille gekämpft hat, macht er es heute gemeinsam mit Inge für sein Unternehmen. Die beiden haben mich mit ihrem Pitch und ihren Produkten absolut überzeugt", schwärmt der Investor von dem Gründerpaar. Und auch diese sind mit ihrer Wahl sehr zufrieden, wie Inge betont: "Nils ist ein cooler Typ, er steht uns mit Rat und Tat zur Seite und hilft uns, Vollgas zu geben." Schon in wenigen Tagen werden Matthias und Inges Produkte in diverseren Märkten käuflich erwerblich sein.

Zuvor wurden die kohlenydratreduzierten Produkte hauptsächlich im eigenen Online-Shop verkauft – allerdings lief Matthias und Inges Firma, die sie 2020 gründeten, vor der Teilnahme an der beliebten TV-Sendung nur schleppend: Das Ehepaar schrieb rote Zahlen. Grund dafür war die globale Pandemie. Im Zuge dessen musste Matthias und Inge sogar ein Darlehen aufnehmen. Mittlerweile habe sich die Situation aber wieder verbessert, wie Inge ebenfalls klarstellt.

RTL / Bernd-Michael Maurer Nils Glagau bei "Die Höhle der Löwen"

RTL / Bernd-Michael Maurer Matthias und Inge Steiner bei "Die Höhle der Löwen"

