Denis Güzelocak versucht heute Abend bei den Investoren von Die Höhle der Löwen mit einem besonderen Produkt sein Glück. Seine Erfindung namens CurveSYS soll im Auto in erster Linie Alarm schlagen, wenn der Fahrer seine Hände nicht am Lenkrad hat. Die Idee für die Sensorik bekam der Münchner allerdings nicht zufällig: Der Vater des Gründers überlebte als Beifahrer einen schweren Unfall, bei dem der Fahrer durch Sekundenschlaf die Kontrolle über den Wagen verlor!

Der Crash, der Denis auf die zündende Idee brachte, ereignete sich vor einigen Jahren, wie es in einer Pressemitteilung von Vox heißt. Die Verletzungen seines Angehörigen seien so heftig gewesen, dass er mit dem Helikopter in eine Klinik geflogen werden musste. CurveSYS soll nun ähnliche Vorfälle verhindern können. Auch wenn der Fahrer nicht etwa kurzzeitig wegnickt, sondern beispielsweise einem Herzinfarkt erleidet, soll der Beifahrer durch das System gewarnt werden und eingreifen können. Die Sicherheit auf der Straße soll so gesteigert werden.

Ob der Gründer mit dem Produkt auf offene Ohren und Geldbörsen bei den "Löwen" treffen wird? Zumindest bewiesen die Investoren um Carsten Maschmeyer (59), Frank Thelen (42) und Judith Williams (46) in der Vergangenheit des Öfteren, sich durch emotionale Geschichten zu einem Deal verleiten zu lassen. Mit der Erfindung stehe Denis bereits im Kontakt mit Automobilherstellern, aber auch nachträglich könnte das Produkt ins Steuerelement installiert werden. Wird es dafür einen Deal geben? Stimmt in der Umfrage ab!

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Denis Güzelocak Stefan Weinzierl bei "Die Höhle der Löwen"

Anzeige

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel

Anzeige

Getty Images "Die Höhle der Löwen"-Unternehmer, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de