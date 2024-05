Bruce Willis teilt eine besondere Bindung zu Enkelin Louetta

Bruce Willis (69) wurde vor einigen Jahren mit Demenz diagnostiziert. Trotz dieser schrecklichen Diagnose hat der Schauspieler eine große Familie, die ihm tatkräftig zur Seite steht und zu der er trotz Patchwork eine enge Beziehung pflegt. Mit seiner Ex-Frau Demi Moore (61) teilt er drei Töchter – die älteste, Rumer Willis (35), ist nun seit einem Jahr Mutter. Die kleine Louetta ist der neue Star der Familie, und es scheint so, dass sie sich am besten mit Bruce versteht. Die beiden haben offensichtlich eine besondere Beziehung zueinander aufgebaut. "Es geht ihm wirklich gut – ich bin ihn auch heute mit Louetta besuchen gegangen", erzählt Rumer gegenüber People und betont, dass ihre Tochter es liebt, ihren Opa zu besuchen. "Es ist so süß", schwärmt sie.

Doch nicht nur Bruce scheint begeistert von seiner Enkelin zu sein. Auch der Rest der Familie ist total hin und weg. "In meiner Familie rufen die Leute an und fragen, ob sie mit ihr spielen dürfen. Sie sagen: 'Wir wollen dich nicht wirklich sehen, wir kommen nur vorbei, um Louetta zu sehen.' Ich sage dann: 'Okay.'", witzelt Rumer. Erst letztens sollen ihre Schwestern Tallulah (30) und Scout (32) ihre kleine Nichte ins Bett gebracht haben. "Meine Schwestern kamen gestern Abend vorbei und haben zum ersten Mal auf sie aufgepasst und sie ins Bett gebracht, worauf ich sehr stolz war. Sie haben einen sehr guten Job gemacht", erzählt die 35-Jährige weiter.

Es ist nicht das erste Mal, dass Rumer so von ihrer Familie schwärmt. Auf der Premiere ihres neuen Films "My Divorce Party" plauderte sie gegenüber Daily Mail aus, dass ihre Familie trotz vieler Rückschläge zusammenhalte. Dabei sei der ständige Kontakt zwischen den Mitgliedern ein wichtiger Bestandteil – vor allem die FaceTime-Anrufe. "Sie versucht, das Telefon zu nehmen und zu sehen, wer dran ist, und strahlt währenddessen bis über beide Ohren", erzählte die "The House Bunny"-Darstellerin über ihre Tochter.

Anzeige Anzeige

Getty Images Scout, Tallulah und Rumer Willis posieren

Anzeige Anzeige

Instagram / demimoore Bruce Willis mit seiner ganzen Familie im Dezember 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass die kleine Louetta und Bruce so eine besondere Bindung haben? Ja, er ist auch sicherlich ein toller Opa! Nein, das hat mich tatsächlich überrascht. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de