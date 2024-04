Dieser "Die Höhle der Löwen"-Investor könnte zurückkehren!

Gibt es bald ein Comeback dieses Unternehmers? Erst diesen Monat wurde eine Sonderausgabe der beliebten Sendung Die Höhle der Löwen aufgenommen. Für das Special kehrten Frank Thelen (48) sowie Jochen Schweizer (66) in die Investoren-Sessel zurück und feilschten um die besten Deals. Jochen könnte möglicherweise aber auch in der neuen Staffel wieder mit am Start sein. Wie Bild erfahren haben will, sollen die Verhandlungen mit Vox bereits in vollem Gange sein. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen – der Unternehmer soll um Bedenkzeit gebeten haben.

Jochen sei damals beruflich einfach zu eingespannt gewesen, weswegen er aus der Sendung erst einmal ausgestiegen war. "Als Unternehmer muss man sich auf ein oder zwei Projekte fokussieren, ich hatte aber drei: die 'Die Höhle der Löwen', den Bau der Jochen-Schweizer-Arena und den Verkauf meiner Digitalsparte", hatte der 66-Jährige damals gegenüber dem Medium erklärt. Für ihn habe es keinen Sinn ergeben, in Unternehmen zu investieren, für die er dann letztendlich keine Zeit habe.

Eine feste Investorin gibt es für die neue "Die Höhle der Löwen"-Staffel bereits – und die ist ein wahres Urgestein der Sendung! "Ich muss euch was sagen, ich bin zurück!", verkündete Judith Williams (52) Anfang des Jahres auf Instagram. Die aktuelle Ausgabe flimmert dagegen bereits seit dem 8. April wieder über die Bildschirme. Aktuell mit dabei sind Ralf Dümmel (57), Dagmar Wöhrl (69), Carsten Maschmeyer (64), Nils Glagau (48), Janna Ensthaler, Tijen Onaran und Tillman Schulz (34).

Anzeige Anzeige

Getty Images Jochen Schweizer, Unternehmer

Anzeige Anzeige

RTL Die Investoren der 14. "Die Höhle der Löwen"-Staffel

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Würdet ihr euch über Jochens Comeback freuen? Ja, total! Nein, eher nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de