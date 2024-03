TV-Comeback: Er kehrt bald zu "Die Höhle der Löwen" zurück!

Es gibt gleich zwei gute Neuigkeiten für die Fans der Sendung! Bald soll eine "All Star"-Folge von Die Höhle der Löwen über die Bildschirme flimmern. Nach Bild-Informationen haben sich die Produzenten der Sendung dafür etwas ganz Besonderes überlegt: Unternehmer Frank Thelen (48) wird für die Sonderausgabe des Formats auf der Seite der Investoren Platz nehmen. Noch ist nicht bekannt, wann genau die Show im TV zu sehen sein wird, jedoch soll die Ausstrahlung nach Angaben des Blattes angeblich für Spätsommer geplant sein. Die Dreharbeiten sollen wohl schon in Kürze starten.

Der Tech-Investor war von der ersten Staffel an Teil der Sendung und investierte sechs Jahre lang unter anderem neben Carsten Maschmeyer (64), Judith Williams (52) und Ralf Dümmel (57) in erfolgversprechende Unternehmen. Im Jahr 2020 zog Frank dann den Schlussstrich: Er wollte sich lieber wieder vermehrt seinen eigenen Start-ups widmen. Sein Comeback soll nicht das Einzige bleiben: Auch Unternehmer Jochen Schweizer (66) soll in der geplanten "All Star"-Show mit von der Partie sein. Dieses Wiedersehen könnte ziemlich hitzig werden, denn zwischen den beiden "Löwen" kam es in der Vergangenheit häufig zu Reibereien am Set. Das deutete Frank ebenfalls in seiner Autobiografie an: "Judith Williams ist eine gute Freundin von mir geworden und mit Jochen Schweizer war es eben schwierig." Es bleibt abzuwarten, ob es auch bei der geplanten Sondershow zum Zoff zwischen den Investoren kommt.

Während die beiden Urgesteine der Gründersendung bisher nur für eine Folge zum Format zurückkehren werden, gab eine andere Gründerin Anfang des Jahres ihr Comeback als fester Bestandteil der Show bekannt. Judith Williams verkündete erst im Januar auf Instagram kurz und knapp: "Ich muss euch was sagen, ich bin zurück!"

Getty Images Der "Die Höhle der Löwen"-Cast im Jahr 2017

RTL / Bernd-Michael Maurer Investorin Judith Williams bei "Die Höhle der Löwen"

