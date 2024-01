"Endlich": Fanliebling kehrt zu "Die Höhle der Löwen" zurück

Bald heißt es wieder "Willkommen in der Höhle der Löwen"! Die Gründershow startet in eine neue Staffel. Seit mehreren Jahren fesselt die Sendung rund um innovative Start-ups die Zuschauer vor den Bildschirmen. Zum großen Bedauern vieler Fans fehlte in den letzten Staffeln jedoch eine "Löwin": Judith Williams (52). Aufgrund familiärer Schicksalsschläge hat sich die Investorin eine Auszeit genommen. Nun hat Judith ihre Auszeit beendet und ist wieder Teil des Formates!

Auf ihrem Instagram-Profil verkündet die Unternehmerin die Neuigkeiten mit einem kurzen Video. Darunter schreibt sie: "Ich muss euch was sagen. Ich bin zurück!" Die Fans in der Kommentarspalte sind außer sich vor Freude. Zwischen zahlreichen "Juhus" und "Endlich"-Kommentaren schreibt ein Follower: "Beste Nachricht des Tages. Judith, du hast echt gefehlt bei der letzten Staffel!" Ein weiterer User schließt sich dem an: "Wird auch langsam Zeit, die coolen Sprüche fehlen."

Ein wenig müssen sich die Fans allerdings noch gedulden. Zwar starten die Dreharbeiten in Kürze, laut VOX wird Judith allerdings erst wieder im Herbst dieses Jahres zu sehen sein. In der Frühjahrsstaffel 2024 wird das Löwenrudel noch ohne die 52-Jährige auskommen müssen.

TVNow/ Bernd-Michael Maurer "Die Höhle der Löwen"-Investorin Judith Williams

RTL / Bernd-Michael Maurer Judith Williams, "Die Höhle der Löwen"-Investorin

RTL / Frank W. Hempel Judith Williams und Moritz Röschls Hund Benni bei "Die Höhle der Löwen"

