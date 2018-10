Wiedersehen von ehemaligen TV-Kollegen! In der US-amerikanischen Arztserie Grey's Anatomy spielten Justin Chambers und T.R. Knight (45) ganze fünf Jahre die Kontrahenten Alex Karev und George O'Malley. Während sich die beiden auf den Mattscheiben ständig an die Gurgel gingen, pflegen sie privat eine echte Freundschaft zueinander. Bei einer Veranstaltung für den guten Zweck feierten sie mit einer weiteren Ex-Kollegin jetzt ein echtes "Grey's Anatomy"-Revival!

Mit ihrem Mitwirken in der berühmten Serie gelang beiden im Jahr 2005 der internationale Durchbruch. Fast zehn Jahre, nachdem T.R. das Format verlassen hat, wurden die zwei jetzt mal wieder zusammen abgelichtet. Beim The Rape Foundation Annual Brunch zeigten sie ihr Engagement für den richtigen Umgang mit dem Thema sexuelle Übergriffe. Dort waren sie allerdings nicht alleine. Auch April Kepner-Darstellerin Sarah Drew (38) war mit von der Partie. Sie hatte erst kürzlich ihr Serien-Aus bekannt gegeben. Von den dreien ist also nur noch Justin der Serie erhalten geblieben.

T.R.s Rolle George war bis zu seinem Ausstieg im Jahr 2009 einer der Lieblingscharaktere der Fans. Umso trauriger waren die Zuschauer, als sie den dramatischen Serientod des Everybody's Darling verkraften mussten. Alex, der bis heute von Justin verkörpert wird, hatte es hingegen deutlich schwieriger. Während sich seine Rolle mittlerweile zu einem echten Gentlemen entwickelt hat, glänzte er damals immer wieder mit einer ordentlichen Portion Egoismus. Besonders George ging das gehörig auf die Nerven. Wer hätte also gedacht, dass sich die beiden bei so viel Anspannung vor der Kamera im echten Leben so gut verstehen?

Craig Sjodin T.R. Knight, Ellen Pompeo, Justin Chambers in der ersten Staffel von "Grey's Anatomy"

United Archives GmbH Der Cast von "Grey's Anatomy" 2005

Getty Images Justin Chambers, Katherine Heigl und T.R. Knight

