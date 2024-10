Justin Chambers möchte zukünftig lieber Bösewichte spielen

Justin Chambers (54), der mit seiner Rolle des Dr. Alex Karev in der Arztserie Grey's Anatomy seinen großen Durchbruch feierte, freut sich darauf, zukünftig mehr antagonistische Rollen zu spielen. Nachdem er 16 Staffeln lang den beliebten Chirurgen verkörpert hat, möchte er nun Charaktere darstellen, die ganz anders sind als seine Paraderolle. Durch eine Gastrolle in der Krimiserie "Accused" bekam der Schauspieler die Gelegenheit dazu und ist begeistert von dieser neuen Herausforderung, wie er gegenüber Us Weekly ausplauderte. "Was mich angezogen hat, war die Chance, jemanden zu spielen, der so anders ist als Alex Karev", schwärmte Justin und gestand: "Nachdem ich jahrelang Alex Karev verkörpert habe, war es aufregend, in eine komplexere, antagonistische Rolle zu schlüpfen und eine andere Seite von mir als Schauspieler zu zeigen."

Doch obwohl er sich nun umorientieren wolle, sei er sehr dankbar für seine Zeit bei der beliebten Serie. "'Grey's Anatomy' hat mir die Freiheit gegeben, die viele Schauspieler nicht oft erleben und jetzt freue ich mich darauf, weitere Projekte innerhalb und außerhalb Hollywoods zu erkunden", erklärte der Serienstar weiter und stellte klar: "Ich entscheide mich dafür, bei all meinen künstlerischen und kommerziellen Unternehmungen meinem Herzen zu folgen. Ich ziehe es wirklich vor, Teil einer guten Geschichte zu sein, egal wie lang sie ist."

Justin, der seit dem Start von "Grey's Anatomy" im Jahr 2005 dabei war, verließ die Serie im Jahr 2020, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Im September 2021 plauderte er die Gründe für diesen drastischen Schritt aus: Mit der Zeit habe er sich "wie in einer Blase" gefühlt. "Du trägst jeden Tag einen Arztkittel, siehst jeden Tag dieselben Leute in denselben vier Wänden, in demselben Studio, du fährst immer dieselbe Strecke zur Arbeit", verriet er. Das habe Justin auf Dauer nicht mehr erfüllt: "Für mich war das wie eine Art Fabrikarbeit im Schauspielbereich. Du stempelst ein und du stempelst wieder aus."

Getty Images Justin Chambers, Schauspieler

Getty Images Justin Chambers, Schauspieler

