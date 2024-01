Die "Grey's Anatomy"-Stars feiern Wiedersehen bei den Emmys!

Bei den Emmys stehen sie plötzlich wieder Seite an Seite: der ursprüngliche Cast der Erfolgsserie Grey's Anatomy! Mittlerweile sind Ellen Pompeo (54), Katherine Heigl (45), Justin Chambers (53) und Co. allesamt nicht mehr als Ärzte im berühmten Seattle Grace Hospital zu sehen. Erst kürzlich wurde jedoch bekannt, dass Ellen gemeinsam mit James Pickens Jr. (69) und Chandra Wilson (54) als Nebencharakter in der neuen Staffel zurückkehren wird. Bevor es so weit ist, feiern sie jetzt großes Wiedersehen!

Katherine spricht auf dem roten Teppich mit Entertainment Tonight über den besonderen Moment. "Es klingt so kitschig, aber es war einfach herzerwärmend", schwärmt die Schauspielerin vom großen Wiedersehen. Dass sie nun alle zur Vergabe eines Awards wieder aufeinandertreffen, fühle sich "seltsam, aber nostalgisch" an. Auch die Ex-Protagonistin Ellen gibt ihr recht: Sie erklärt, die Show habe nicht nur die Fernsehlandschaft nachhaltig beeinflusst, sondern auch lebenslange Freundschaften geschaffen.

Katherine erzählt weiter, dass sie nach wie vor von Fans der Sendung angesprochen werde, obwohl sie bereits vor knapp 15 Jahren ausschied. Besonders erstaunlich sei es, wie viele junge Menschen sie als Chirurgin Izzie Stevens erkennen würden: "Sie sprechen dich an und du fragst dich nur: Wie alt bist du? Woher kennst du diese Serie überhaupt?"

Anzeige

Getty Images Chandra Wilson, Justin Chambers, Ellen Pompeo, Katherine Heigl und James Pickens bei den Emmys 2024

Anzeige

Getty Images Ellen Pompeo, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Katherine Heigl, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de