Deutet Sarah Drew hier ihre "Grey's Anatomy"-Rückkehr an?

Sarah Drew (44) hat kürzlich ihr Interesse bekundet, möglicherweise zu Grey's Anatomy zurückzukehren. Die Schauspielerin, die die Rolle der Dr. April Kepner über neun Staffeln hinweg, von 2009 bis 2018, verkörperte, erklärte in einem Interview mit People: "Die Tür ist immer offen, für mich ist dieser Ort wie eine Familie. Ich liebe es, zurückzugehen und sie zu besuchen." Sarah hat seit ihrem Ausstieg bereits zwei Gastauftritte – jeweils in einer Episode der siebzehnten und achtzehnten Staffel – absolviert.

Zudem betonte der Serienstar, wie dankbar er für die Chance sei, die er durch die Sendung bekommen habe. "Ich hatte so eine unglaubliche, lebensverändernde Erfahrung in dieser Show, sodass ich sie plötzlich mir einer Plattform und einer Fangemeinde und einem Namen in der Welt verlassen konnte", schwärmte Sarah und betonte: "Das hat mir die Möglichkeit gegeben, zu überlegen, was ich tun möchte." Mittlerweile sei sie aber dankbar, kein fester Bestandteil der Serie mehr zu sein: "Ich produziere und schreibe jetzt und führe Regie, und ich glaube nicht, dass ich meine eigenen Sachen machen würde, wenn ich noch bei 'Grey's Anatomy' wäre."

Obwohl die Beauty also mittlerweile glücklich darüber ist, wie alles gekommen ist, hatte das kurz nach ihrer Kündigung noch ganz anders ausgesehen. In dem Podcast "Call It What It Is" sprach Sarah damals mit ihren ehemaligen Co-Stars Camilla Luddington (40) und Jessica Capshaw (48) darüber, wie schlimm es für sie gewesen sei, entlassen zu werden. "Wir wurden kurzerhand auf eine Art und Weise entlassen, die sich wirklich gemein und ungerecht anfühlte", gestand sie damals, ohne genauere Details zu nennen.

