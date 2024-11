Justin Chambers bei Shoppingpause in Los Angeles gesichtet

Obwohl Justin Chambers (54) durch seine Rolle des Alex Karev in "Grey's Anatomy" sehr berühmt wurde, lebt der Schauspieler recht zurückgezogen. Deswegen ist es etwas sehr Besonderes, wenn man ihn mal in der Öffentlichkeit sieht. Auf neuen Fotos gönnt der Serienstar sich ein Päuschen während eines Shoppingtrips. Für diesen Ausflug trägt er eine dunkelbraune Wildlederjacke, ein schwarzes Shirt und hellblaue Jeans. Das simple Outfit peppt er mit einer lässigen Sonnenbrille und einem gemusterten Tuch um seinen Hals auf. Außerdem glänzt an seinem rechten Ringfinger ein richtig fetter Goldklunker.

Im Frühling dieses Jahres erzählte Justin überraschend offen von seiner Familie. Seit 1993 ist er mit seiner Frau Keisha Chambers verheiratet. Gemeinsam haben sie fünf Kinder – vier Töchter und einen Sohn. Gegenüber People gab er zu, dass alle seiner Töchter viel klüger seien als er. "Ich bin wirklich beeindruckt, wie intelligent und interessiert sie an den Dingen sind. Aber vor allem bin ich froh, dass sie so freundlich sind", schwärmte er. Seine Älteste ist dieses Jahr 30 Jahre alt geworden, was für ihn ein großer Meilenstein war.

Die Rolle des Alex Karev bedeutete für Justin den großen Durchbruch. 15 Jahre lang begeisterte er an der Seite von Ellen Pompeo (54), Chandra Wilson (55) und Sandra Oh (53) die Zuschauer – bis er mitten in der 16. Staffel plötzlich ausstieg. Das kam für viele Fans extrem überraschend und zwang die Produzenten, viele Dinge in der Show umzuschreiben. Erst ein Jahr nach seinem Exit erklärt Justin in dem Buch "How to Save a Life: The Inside Story of Grey’s Anatomy", dass sein Leben ganz schön eintönig war. "Für mich war das wie eine Art Fabrikarbeit im Schauspielbereich. Du stempelst ein und stempelst wieder aus", beschreibt er in dem Bestseller.

BACKGRID Justin Chambers, "Grey's Anatomy"-Star

Getty Images Der Cast von "Grey's Anatomy", 2007

