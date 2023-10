"Grey's Anatomy"-Star T.R. Knight ist zehn Jahre verheiratet

Er kann sein Glück kaum fassen! T.R. Knight (50) spielte von 2005 bis 2009 im Grey's Anatomy-Hauptcast mit. Als Dr. George O'Malley mauserte er sich schnell zum Zuschauerliebling. Seit diesem Erfolg ist es etwas ruhiger um den Schauspieler geworden. Privat läuft es dafür umso besser für ihn – denn der US-Amerikaner ist schon lange mit seinem Partner zusammen. Im Netz verriet T.R., dass er und sein Liebster schon zehn Jahre verheiratet sind!

Am Donnerstag feierte das Paar seine Rosenhochzeit. Zu diesem Anlass widmete der 50-Jährige seinem Mann Patrick Leahy einen rührenden Instagram-Beitrag. "Gestern vor zehn Jahren habe ich diesen außergewöhnlichen Mann geheiratet. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass dies in meinem Leben geschehen könnte", schrieb T.R. emotional und fügte hinzu: "Wir schließen all jene in unser Herz, die dieses Recht nie hatten – und auch nie haben werden."

Vor drei Jahren hatte der Schauspieler aber auch mit etwas anderem das Herz seiner Fans höherschlagen lassen – er war nämlich für einen kleinen Gastauftritt bei "Grey's Anatomy" zurückgekehrt. Im Netz hatte er vor allem von Hauptdarstellerin Ellen Pompeo (53), alias Dr. Meredith Grey, geschwärmt: "George und Meredith lieben sich, da bin ich mir sicher, aber ich glaube nicht, dass er meiner Liebe zu Ellen das Wasser reichen kann."

