Bei Cardi B (25) und Nicki Minaj (35) ist das letzte Wort wohl noch nicht gesprochen! Seit März vergangenen Jahres geraten die beiden Rapperinnen immer wieder heftig aneinander. Startschuss für ihre Fehde war ein Song, den Nicki mit Cardis Liebstem Offset (26) aufgenommen hatte. Seinen Höhepunkt erreichte der Beef allerdings, als Neu-Mama Cardi ihre Kollegin während der New York Fashion Week vor wenigen Wochen mit einem Schuh attackierte. Angeblich hatte Nicki ihr vorgeworfen, eine schlechte Mutter zu sein. Gingen die zwei bei den American Music Awards nun erneut aufeinander los?

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden in Los Angeles die AMAs verliehen. Klar, dass da auch Cardi und Nicki auf der Gästeliste standen. Wer jetzt glaubt, dass es zwischen den beiden wieder zu Handgreiflichkeiten kam, irrt gewaltig. Denn dazu gab es überhaupt keine Gelegenheit. Cardi flanierte zusammen mit ihrem Mann über den roten Teppich und posierte strahlend für die Fotografen. Von der "Anaconda"-Interpretin Nicki hingegen fehlte jede Spur. Ob sie das Event schwänzte oder sich bewusst im Hintergrund hielt, ist bisher nicht bekannt.

Aber selbst wenn ihre Rivalin an diesem Abend aufgeschlagen wäre, hätte sich Cardi davon bestimmt nicht die Laune verderben lassen. Die "I Like It"-Interpretin war in fünf Kategorien nominiert. Am Ende des Abends räumte sie drei Awards ab: als beste Hip-Hop-Künstlerin, für den besten Rap-Song ("Bodak Yellow") und den besten Soul-Track ("Finesse"). Außerdem heizte sie dem Publikum mit einer supersexy Bühnen-Performance ein.

Getty Images Offset und Cardi B bei den AMAs in Los Angeles

Getty Images Cardi B bei den AMAs 2018

Getty Images Cardi B performt bei den American Music Awards 2018

