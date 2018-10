Patrick Lange ist nicht nur auf dem Höhepunkt seiner Karriere, sondern befindet sich auch privat im absoluten Freudentaumel! Bereits zum zweiten Mal in Folge gewann der deutsche Triathlet gestern Nacht den Ironman Hawaii. Mit einer Rekordzeit von 7:52:39 Stunden flitzte er ins Ziel – noch nie war jemand beim Traditionswettbewerb schneller! Doch nicht nur sein Sieg lieferte dem besten Langdistanzler der Welt einen gehörigen Grund zu feiern, auch in Liebesangelegenheiten läuft es für die Sportskanone mehr als rund: Direkt nach seiner Glanzleistung stellte er seiner Freundin Julia Hofmann die Frage aller Fragen!

Damit hätte wohl niemand gerechnet. Wie das ZDF berichtete, fiel der 32-Jährige noch mit dem Siegerkranz auf seinem Haupt vor seiner Liebsten auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Julia, die von den romantischen Plänen ihres Schatzes nichts geahnt hatte, war völlig überwältigt und willigte ein. Es folgte ein langer zärtlicher Kuss. "Ich bin losgelaufen und habe mir gedacht: 'Das mache ich heute.' Das hat mich wirklich angetrieben und so sehr motiviert. Sie ist einfach die Liebe meines Lebens. Von der ersten Sekunde an", plauderte der glückliche Patrick anschließend im Interview aus.

Auch seine Freude über den neuen Weltrekord verbarg er nicht. "Es ist einfach Wahnsinn. Ich hätte das nie gedacht. Ich hatte nicht das beste Schwimmen, aber danach lief es unglaublich gut", sprudelte es aus dem Hawaii-Helden heraus. Bei der Titelverteidigung 2019 wird seine Julia dann bereits als seine Ehefrau die Daumen drücken.

Getty Images Julia Hofmann und Patrick Lange kurz nach seinem Ironman-Sieg 2018

Anzeige

Getty Images Patrick Lange kurz nach seinem Ironman-Sieg 2018

Anzeige

Getty Images Triathlon-Champion Patrick Lange beim Ironman 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de