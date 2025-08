On-Off-Liebe beendet: Katja Krasavice ist "glücklich Single"

Katja Krasavice (28) ist wieder solo. Das bestätigt die Multimillionärin nun in ihrer Instagram-Story. "Ich habe mich getrennt und dafür gibt es auch Gründe!", gibt sie zu verstehen und betont: "Ich bin glücklich Single." Welche Gründe für das Beziehungsende verantwortlich sind, verrät die Rapperin nicht. Ob das mit ihrer Entscheidung, niemals eigene Kinder in die Welt setzen zu wollen – was sie in ihren vorherigen Storys thematisierte – zusammenhängt, bleibt unklar.

Ihr Liebesleben hält Katja weitestgehend privat. Ihren Fans verriet das Erotikmodell lediglich, dass sie seit Jahren in einer On-Off-Beziehung steckte. "Ich führe seit 2018 eine On-Off-Beziehung", offenbarte sie einmal auf Instagram. Mit wem, verriet sie aber nicht – ganz bewusst, denn wie sie weiter preisgab, glaube sie nicht an das Konzept Beziehung. "Mein Problem in Beziehungen mit Männern ist, dass ich einfach nicht daran glaube, dass ein Mann oder eine Frau von Natur aus treu sein kann." Der Grund: "In meiner Erfahrung ist jeder Mann seiner Freundin oder Frau mit mir fremdgegangen."

Gleichermaßen wie ihr Beziehungsstatus interessiert es so manchen Social-Media-User brennend, dass Katja sich dafür entschieden hat, niemals leibliche Mutter werden zu wollen. Die "Bo$$ Bitch"-Interpretin steht stark hinter ihrer Entscheidung: "Kein Mann wird es jemals schaffen, mir ein Baby anzuhängen, was ich für ihn neun Monate austrage. Niemals wird das passieren!", versicherte sie und erklärte: "Lieber gebe ich mein Geld für andere Kinder, die Hilfe brauchen, aus, als wie eine Egoistin ein weiteres Kind in so eine dreckige Welt zu setzen." Kritik an ihrer Haltung scheint Katja nicht zu verstehen. Sie betont regelmäßig, wie froh sie ist, heute in einer Zeit zu leben, in der sie selbstbestimmt über ihren Körper entscheiden kann.

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Musikerin