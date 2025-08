Lisa Mieschke stolz: Sie hat ihren Gym-Crush angesprochen

Lisa Mieschke hat sich einen Ruck gegeben und ihren Schwarm im Fitnessstudio angesprochen. Die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin ist seit der Trennung von David Jackson im vergangenen Jahr Single und teilte nun ihre neueste Erfahrung in einem Video auf Instagram mit ihren Fans. Sie erzählte: "Ich kann's selbst immer noch nicht glauben: Ich bin zu meinem Gym-Crush gegangen und habe ihn angesprochen. Das war so krass. Ich bin davor 20 Mal gestorben, aber ich habe es gemacht." Mit ihrer mutigen Aktion beeindruckte Lisa nicht nur sich selbst, sondern offenbar auch ihr Gegenüber, denn die beiden tauschten Nummern aus.

Für Lisa war das Gespräch offenbar ein großer persönlicher Erfolg. "Es war megacool, mit ihm zu sprechen", betont sie in dem Clip und freut sich über ihren Mut, diesen ungewöhnlichen Schritt gewagt zu haben. Wie sie weiter erläutert, sei es das erste Mal gewesen, dass sie jemanden in solch einer Situation aktiv angesprochen habe. Ihre Fans ließ sie wissen, dass sie gespannt ist, wie sich das Ganze weiterentwickelt: "Fortsetzung folgt." Was tatsächlich aus diesem vielversprechenden Kontakt wird, bleibt jedoch offen, denn Lisa hüllt sich über Details zu ihrem Schwarm in Schweigen.

Die Influencerin ist bekannt dafür, ihre Community offen und ehrlich an ihrem Leben teilhaben zu lassen. In der Vergangenheit sprach sie etwa über persönliche Herausforderungen, mit denen sie zu kämpfen hatte – und über ihre Hochsensibilität, die sie 2019 für sich entdeckte. "Zuerst war ich erleichtert, da ich Gewissheit hatte und mich nun besser verstanden habe, aber im nächsten Moment auch traurig darüber, dass ich es bin, da es sich schon auf einige Lebensbereiche auch belastend auswirken kann", erklärte sie offen auf Instagram.

Anzeige Anzeige

Instagram / lisa.mieschke/ Lisa Mieschke, Social-Media-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images David Jackson und Lisa Mieschke, Juni 2024

Anzeige Anzeige

ActionPress Lisa Mieschke, Influencerin