Sie lässt den Kopf nicht hängen! Seit Sonntagabend ist es traurige Gewissheit: Mit Natascha Beil und Tobias Wegener geht eine weitere Love Island-Beziehung in die Brüche. Nach einigen Höhen und Tiefen auf der Liebes-Insel wollten es die zwei eigentlich auch abseits des Sets miteinander versuchen. Am Ende reichten allerdings vor allem Tobis Gefühle nicht für eine ernsthafte Bindung aus. Doch anstatt den Kopf in den Sand zu stecken, steht für seine Ex Natascha jetzt Ablenkung auf dem Programm!

"Versuche mich auf die heutige Arbeit zu konzentrieren", meldete sich die 28-Jährige einen Tag nach den Trennungsschlagzeilen in ihrer Instagram-Story zu Wort. Sie wolle sich bei ihren Followern für den großen Support und die aufbauenden Worte bedanken: "Ihr seid die Besten und wahnsinnig süß." Was genau bei ihr nun ansteht, hat das Model allerdings nicht verraten.

Das Liebesaus kam für Natascha ziemlich überraschend: Sie ahnte bis zum klärenden Gespräch nichts von Tobis Schlussmach-Absichten – im Gegenteil! Das Paar hat sogar noch das Wochenende zusammen verbracht. "Ich verstehe nicht, warum man noch bei mir pennen muss, um mir das am nächsten Tag vor die Latten zu knallen", machte sie ihrem Ärger kurz nach der Trennung im Netz Luft.

RTL II / Magdalena Possert Tobias und Natascha im Finale von "Love Island"

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil, "Love Island"-Kandidatin 2018

RTL II / Magdalena Possert Tobias Wegener und Natascha Beil

