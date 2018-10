Nach Yanik Strunkey und Lisa Thiel ist mittlerweile das zweite Love Island-Paar Geschichte. Natascha Beil und Tobias Wegener gaben am späten Sonntagabend ihre Trennung bekannt. Schon während der Kuppelshow hatte sich die Friseurmeisterin über Tobis fehlende Nähe beschwert, ihrer Liebe wollten sie trotzdem eine Chance geben. Inzwischen ist klar: Der 25-Jährige entwickelte weniger Gefühle als sie. Dass Tobi erst jetzt Klartext gesprochen hat, macht Natascha ziemlich sauer!

In ihrem Instagram-Livestream ließ die 28-Jährige tief in ihre Seele blicken: "Ich bin enttäuscht, weil ich vorher nichts von ihm gehört habe. Ich habe ihn gefragt: 'Wenn du mir die Sicherheit gibst, dass alles okay ist, bin ich beruhigt.'" Tobi habe ihr keinen Grund zur Sorge gegeben, auch das Wochenende hat das Ex-Paar noch zusammen verbracht – ganz zu Nataschas Unverständnis.

Tobi hätte ihrer Meinung nach auch schon früher wissen können, wie er wirklich für sie empfindet. Die vergangenen gemeinsamen Tage kommen Natascha im Nachhinein wohl wie der blanke Hohn vor: "Ich verstehe nicht, warum man noch bei mir pennen muss, um mir das am nächsten Tag vor die Latten zu knallen. Bei 'Love Island' war es nicht anders. Man war ich blind." Dennoch beteuerte sie, dass sie sich im Guten getrennt hätten.

Instagram / taschajasmin_b Natascha Beil, bekannt aus der zweiten "Love Island"-Staffel

RTL II / Magdalena Possert Tobias und Natascha im Finale von "Love Island"

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener

