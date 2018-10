Noch eine Überraschung für alle Fans von Kevin Großkreutz (30)! Erst vor einer Woche hatte der Fußballer überglücklich bekannt gegeben: Er wird zum zweiten Mal Papa. Nur wenige Tage, nachdem der Sportler die süße Neuigkeit via Social Media mit seinen Fans teilte, kommt er nun schon mit der nächsten Knaller-News um die Ecke: Kevin hat seiner Liebsten Caro einen Antrag gemacht – und die hat überglücklich angenommen!

Auf Instagram teilte der Weltmeister von 2014 jetzt einen Schnappschuss, der ihn und seine Herzdame megahappy zeigt. Beide strahlen bis über beide Ohren in die Kamera. Der Grund für ihr breites Grinsen: Das Paar hat sich verlobt! Stolz präsentiert die Braut in spe ihren Verlobungsklunker – und macht damit deutlich, was Kevin erleichtert kommentiert: "Sie hat Ja gesagt!"

Gemeinsam blickt das angehende Ehepaar nun also der Zukunft als Zweifach-Eltern entgegen. Im Dezember 2016 kam Töchterchen Leonie auf die Welt – und die wird schon in wenigen Monaten eine große Schwester sein. Ob sich die kleine Maus auf ein Brüderchen oder ein Schwesterchen freuen darf, behalten Kevin und seine Liebste bisher aber für sich – genau wie den Geburtstermin ihres zweiten Nachwuchses.

MAGICS/ActionPress Bastian Schweinsteiger, Per Mertesacker, Manuel Neuer und Kevin Grosskreutz

Instagram / fischkreutz Kevin Großkreutz mit seiner Verlobten Caro und Töchterchen Leonie

Instagram / fischkreutz Kevin Großkreutz mit seiner Tochter

