Kevin Großkreutz holt sich den Sieg bei der "Promi Darts WM"

Kevin Großkreutz (34) hat es beim Darts spielen richtig drauf! Die "Promi Darts WM" hatte sich in den vergangenen Jahren großer Beliebtheit erfreut. Deshalb entschloss sich ProSieben dazu, die Show auch in diesem Jahr wieder stattfinden zu lassen. Heute Abend traten sechs Promis gegeneinander an und stellten Runde für Runde ihre Geschicklichkeit unter Beweis. Gegen die anderen durchgesetzt hat sich am Ende schließlich Kevin Großkreutz!

Es war ein spannendes Match bis zum Schluss bei der "Promi Darts WM". Im Finale der Show war der Fußballer gegen den Komiker Bülent Celyan angetreten. Beide hatten zuvor noch kein einziges Spiel verloren. Erst führte Kevin, dann holte Bülent aber auf einmal wieder auf. Das ließ Kevin sich nicht gefallen und schlug seinen Rivalen dann am Ende! Kevins Profi-Partner hat somit das Format schon insgesamt drei Mal gewonnen.

Die Fans der Darts-Show freuten sich auf Twitter für den Sieg des Fußballers. "Großkreutz hat jetzt also zwei Weltmeistertitel mehr als Ronaldo", scherzte ein User. Ein anderer stellte einen Vergleich zu Lionel Messi (35) her: "Großkreutz ist jetzt wieder einmal mehr Weltmeister als Messi", freute er sich.

Getty Images Bülent Ceylan im September 2022

Getty Images Cristiano Ronaldo, Profifußballer

Getty Images Lionel Messi mit einem BiId von Diego Maradona auf der Brust, Weltmeisterschaft 2022

