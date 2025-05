Ausgeplaudert: Thomas Müller wechselt wohl nach Amerika

Kevin Großkreutz (36) hat im Podcast "Viertelstunde Fußball" mit einer überraschenden Aussage für Wirbel gesorgt: Nach seinen Informationen steht der nächste große Karriereschritt von Thomas Müller (35) fest. Demnach soll das Bayern-Urgestein und Weltmeister von 2014 nach dem Ende seiner Zeit beim deutschen Rekordmeister in die USA wechseln. "Der wechselt nach Amerika, wird Anfang Juni bekanntgegeben", erklärte Kevin mit einem verschmitzten Grinsen – und verriet sogar, dass er dies angeblich aus erster Hand von Nachbarn von Thomas erfahren habe. Die Gerüchteküche brodelt, denn fest steht: In der kommenden Saison wird Thomas Müller nicht mehr für den FC Bayern München spielen.

Ob an der Aussage von Kevin wirklich etwas dran ist, bleibt zunächst offen. Sicher ist aber, dass besonders der MLS-Klub Los Angeles FC großes Interesse an einer Verpflichtung des Offensivstars zeigt. Das Team aus Kalifornien ist nicht nur Partnerklub der Bayern, sondern macht dem früheren Nationalspieler den Wechsel auch mit attraktiven Angeboten schmackhaft. So wurde im Podcast "Bayern Insider" unter anderem enthüllt, dass ihm ein Haus in Beverly Hills und kurze Wege zum Trainingsplatz in Aussicht gestellt werden. Mit der glamourösen Option Los Angeles wird Thomas der Abschied aus München offenbar so leicht wie möglich gemacht. Sein sportlicher Weg führt wohl nicht nach Cincinnati, San Diego, Chicago oder gar nach Florenz – dort herrscht inzwischen schon Klarheit, dass Thomas anderen Plänen folgt.

Für Thomas war Bayern bisher sein Lebensmittelpunkt, sowohl sportlich als auch privat. Der Champions-League-Sieger ist großer Basketball-Fan – eine Loge bei den Bayern-Basketballern darf bei ihm nicht fehlen. Ein spannender Umstand: Basketball-Ikone Magic Johnson (65) ist als Miteigentümer bei Los Angeles FC an Bord und könnte das US-Abenteuer für Thomas besonders reizvoll machen. Die tiefe Verbundenheit des Bodenseebewohners zu München machte einen Wechsel bislang fast undenkbar. Ob dieser nächste Schritt zugleich das letzte Kapitel seiner aktiven Karriere wird oder noch einmal neue Energie freisetzt, bleibt abzuwarten. "Ich konzentriere mich aktuell nur auf die anstehenden Aufgaben dieser Saison", betonte der Sportler vor wenigen Wochen laut Bild.

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Müller im April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Thomas Müller, Fußballspieler

Anzeige Anzeige