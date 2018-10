Diese Idee konnte die Löwen leider nicht überzeugen! Woche für Woche versuchen Gründer bei Die Höhle der Löwen den richtigen Investor für ihre Start-ups zu finden – so auch Dr. Nicolai Erbs und Patrick Schneider aus Duisburg in der aktuellen Folge. Ihr Produkt: "Privalino", eine App, die Kindern zwischen sechs und zehn Jahren sicheres Chatten ermöglicht. Innerhalb weniger Tage hat die Idee der Schreibstil-Analyse mit Warnungsmitteilungen an die Eltern bereits einhundert Erziehungsberechtigte überzeugt – aber was halten die Löwen davon?

Die TV-Juroren waren sich sicher: Nicolai und Patricks Einfall ist bewundernswert. Deal-Rekord-Halter Ralf Dümmel (51) kennt sich mit Apps allerdings nicht aus und verzichtet auf den Deal. Auch Frank Thelen (43) lobt die Geschäftsmänner, hat aber ebenfalls etwas auszusetzen: "Das Thema ist gut, aber ihr geht es wirklich falsch an. Ihr schützt da vielleicht drei, vier Kinder, aber eigentlich wollt ihr ja Tausende Kinder schützen." Der Filter müsse in andere Plattformen integriert werden – ein "Privalino"-Handy sei der falsche Ansatz.

Carsten Maschmeyer (59) muss dem Deal über 15 Prozent der Firmenanteile ebenfalls schweren Herzens entsagen: "Ich finde die Idee total gut, dass ihr euch um die Sicherheit der Kleinen kümmert. Ich erkenne aber kein Geschäftsmodell darin, das ich unterstützen kann." Für die Weiterentwicklung ihres Algorithmus' müssen Nicolai und Patrick auf die erhofften 250.000 Euro verzichten.

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel bei "Die Höhle der Löwen"

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Frank Thelen, Investor

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer in "Die Höhle der Löwen"

