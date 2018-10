Er ist zwar erst seit der dritten Staffel dabei, doch er hat schon jetzt die meisten Deals an Land gezogen. Kein Wunder: In Die Höhle der Löwen beißt Ralf Dümmel (51) ziemlich schnell an, wenn eine Idee ganz nach seinem Geschmack ist. Vor allem, wenn die Teilnehmer ein Produkt vorstellen, das der Investor in einem Ladenregal platzieren kann, wittert der Geschäftsführer einer Handelsgesellschaft das große Geld. Ralf hat bisher 50 Mal zugeschlagen und stellte damit einen Rekord auf. Doch was sagt der Verkaufs-Profi eigentlich zu diesem Coup?

Im Interview mit dem OK Magazin gab sich der 51-Jährige ziemlich bescheiden: "Man macht es ja nicht besser, weil man die meisten Deals macht. Ich sage ja immer, es geht am Ende der Staffel nicht darum, wer hat gewonnen oder wer hat die meisten Deals gemacht." Obwohl Ralf seine Kollegen Carsten Maschmeyer (59), Frank Thelen (43), Judith Williams (46), Georg Kofler (61) und Dagmar Wöhrl (64) schätze, möchte er nicht gegen sie verlieren.

Wenn die Gründer mit ihrem Pitch überzeugen, setze sich der gebürtige Bad Segebeger kein Limit: "Bei mir ist das wirklich so, dass ich nicht darüber nachdenke, wie viel Geld ich investiere. Das Geld ist in dem Punkt wirklich zweitrangig." In den bisherigen Folgen hat Ralf insgesamt 7,5 Millionen Euro investiert.

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Georg Kofler, Frank Thelen, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel bei "Die Höhle der Löwen"

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Frank Thelen und Ralf Dümmel (2.v.l.) mit Tim Ley und Jérome Glozbach de Cabarrus

