Sarah (27) und Dominic Harrison (27) befinden sich aktuell nicht in ihrer deutschen Heimat München, sondern im weit entfernten Los Angeles. Das Ehepaar möchte Domis Herkunfts-Kontinent Amerika auf seine Wohntauglichkeit hin testen. Wenn es den Harrisons inklusive Töchterchen Mia Rose in L.A. gefällt, könnten sie sich vorstellen, komplett auszuwandern – so verkündeten sie noch vor Kurzem. Diese Option scheint jetzt aber erst einmal in weite Ferne gerückt zu sein. Wachsen Sarah und Domi die Kosten für ihre XL-Reise über den Kopf?

Auf YouTube steht das Paar seinen Fans Rede und Antwort. So wollte ein Follower wissen: Was hat das Paar in L.A. für seinen Lebensunterhalt ausgegeben? "Für die Wohnung hier, haltet euch fest, zahlen wir 4.200 Dollar im Monat. Da haut es dir einfach den Vogel raus. Wenn ich das höre, wird mir auch schlecht", antwortete Sarah offen und ehrlich. Dass die Miete und andere Lebenshaltungskosten in der amerikanischen Metropole so teuer sind, hatte die junge Mutter anfangs nicht gedacht. Hinzu kommt: Die kleine Familie muss zusätzlich noch ihre Unterkunft in Deutschland finanzieren. "Man zahlt so für eine normale Wohnung zwischen 2.000 und 2.500 Euro in München", erklärte die Influencerin dazu.

Mit diesen enormen Ausgaben schockten die Harrisons auch ihre Fans. "Wahnsinn, ihr zahlt sozusagen etwa 7.000 Euro für eure Wohnungen in Deutschland und L.A.. Die Schere zwischen Arm und Reich ist riesig", postete eine Userin ungläubig. Eine andere fragte sich, wie Sarah und Domi sich das Ganze überhaupt leisten können. "Verdient ihr als YouTuber so viel?"

Instagram / dominic.harrison.official Verified Dominic, Sarah und Mia Rose Harrison

Anzeige

Instagram / dominic.harrison.official Sarah, Mia Rose und Dominic Harrison in Los Angeles

Anzeige

Instagram / sarah.harrison.official Sarah, Mia Rose und Dominic Harrison in Los Angeles

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de