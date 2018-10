Damit ist der Bogen nun wirklich überspannt. Schon als Sarah (27) und Dominic Harrison (27) vor wenigen Wochen in ihrer neuen Bleibe in Los Angeles angekommen waren, taf sie der Schlag. Eine dreckige Küche und ein versifftes Badezimmer hatten den Geduldsfaden des Paares ganz schön auf die Probe gestellt. Wie jetzt herauskam, half auch keine mehrstündige Putz-Session – die Familie fühlt sich dort einfach nicht wohl. Weitere seltsame Vorfälle führten jetzt dazu, dass die drei in den kommenden Tagen umziehen werden.

"Wir fühlen uns ganz und gar nicht wohl", stellte Sarah jetzt auf YouTube klar und kündigte an, mit Sack und Pack bald die Unterkunft zu wechseln. Schon länger sei klar, dass es das Trio in ihrer aktuellen Wohnung nicht mehr aushält. Neue vier Wände seien schon gefunden – zum Glück! Bereits tagelang stehe das Wasser in der Dusche und fließe nicht mehr ab, außerdem liege regelmäßig Hundekot im Hausflur.

Doch besonders eine Aktion brachte das Fass zum Überlaufen: Der Vermieter sei einfach in ihr Apartment gegangen, obwohl er wusste, dass sie nicht da waren. "Ich kann euch echt nicht sagen, wie erleichtert ich bin, seitdem ich weiß, dass wir die Wohnung hier canceln konnten und wir umziehen werden", hielt die 27-Jährige abschließend fest.

Instagram / dominic.harrison.official Verified Dominic, Sarah und Mia Rose Harrison in L.A.

Instagram / dominic.harrison.official Sarah, Mia Rose und Dominic Harrison in LA

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison

