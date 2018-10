Schwere Anschuldigungen gegen Mel B. (43)! Hinter dem Ex-Spice-Girl liegen nicht gerade rosige Zeiten: Monatelang lieferten sich die Sängerin und ihr Ex Stephen Belafonte (43) einen unerbittlichen Trennungskrieg. Fiese Streitereien, unverzeihliche Seitensprünge, Gerüchte um häusliche Gewalt – zwischen dem einstigen Paar steht nach wie vor einiges im Raum. Medienberichten zufolge habe sich Mel zuletzt sogar wegen Alkohol- und Sexsucht in eine Klinik einweisen lassen. Jetzt sorgt die America's Got Talent-Jurorin erneut für Negativ-Schlagzeilen: Sie soll auf einen Fan losgegangen sein!

Laut TMZ sei das Male-Model Dujuan Thomas von der Musikerin körperlich attackiert worden. Beide waren offenbar am vergangenen Sonntag bei einer Modenschau in einem Hotel: Während Dujuan über den Laufsteg lief, habe die 43-Jährige zunächst im Publikum gesessen. Wenig später trafen sie dann angeblich im Backstage-Bereich aufeinander, wo Dujuan sein Idol nach einem Foto gefragt haben soll. Mel habe eingewilligt. Als der Catwalk-Boy sie daraufhin um einen weiteren Schnappschuss bat, sei ihr der Kragen geplatzt: Sie soll mit der rechten Hand auf seine Brust eingeschlagen haben. Stunden später kam es angeblich sogar zu einer zweiten Handgreiflichkeit zwischen den beiden.

Dujuan ließ den Vorfall offenbar nicht lange auf sich sitzen und zog Konsequenzen. Beim Los Angeles Police Department habe er Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. Gegen Mel werde aktuell strafrechtlich ermittelt.

WENN.com Mel B., "America's Got Talent"-Jurorin

Getty Images Mel B. beim NBC Summer Press Day 2018

FayesVision/WENN.com Mel B., Ex-Spice Girl

