Ein echter Fashion-Fan war Herzogin Meghan (37) schon, bevor sie Prinz Harry (34) überhaupt kannte. Als Schauspielerin zeigte sie sich auf dem roten Teppich stets in den teuersten Labels. Die Liebe für exklusive Designs ist natürlich auch nach der Hochzeit mit Prinz Harry im Mai noch geblieben. Für ihren teuren Geschmack wird Meghan deshalb auch immer wieder kritisiert, denn seit ihrer Eheschließung zahlt Schwiegervater Prinz Charles (69) ihre Garderobe für öffentliche Auftritte aus der Staatskasse. Da werden den Briten ihre neuesten Ausgaben so gar nicht gefallen.

Günstig ist dieser modische Trip ganz sicher nicht für den britischen Steuerzahler. Allein in den ersten vier Tagen trug Meghan Outfits im Wert von rund 18.000 Euro. Das weiße Etuikleid, das sie am ersten Tag an hatte, kostet etwa 1.100 Euro, der Trenchcoat dazu rund 1.500 Euro. Für die Wildlederpumps wurden über 400 Euro fällig. Damit hat die werdende Mutter schon ordentlich vorgelegt, bevor der Trip überhaupt so richtig losging. Der legere Look am zweiten Tag war da noch verhältnismäßig günstig: etwas über 500 Euro. Dafür wertete die 37-Jährige ihn allerdings mit einer 640-Euro-Kette auf.

Auch ein preislicher Spitzenreiter: Das Kleid, das Meghan für das Treffen mit Australiens Premierminister Scott Morrison und seiner Frau Jenny wählte. Knapp 2.100 Euro wechselten dafür den Besitzer. Wie Daily Mail berechnete, trug Meghan damit bisher etwa 18.600 Euro am Leib – in gerade einmal vier Tagen. Zwölf Tage sind noch übrig. Ob die ehemalige Schauspielerin sich da etwas preisgünstiger kleidet?

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry mit Australiens Premierminister Scott Morrison und seiner Frau Jenny

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan in Sydney im Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Dubbo, Australien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de